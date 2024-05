Une nouvelle création qui vaut son pesant de poudre. Car c'est, en effet, au moment où la plupart des artistes et intellectuels français sont plongés dans un déshonorant silence qui cautionne le drame palestinien que Hamma Meliani a décidé de hausser le ton. D'accorder une interview exclusive au quotidien l'Expression. De procéder à l'autopsie du conflit (israélo-palestinien) qui dure depuis plus de 75 ans. Celle d'un génocide du peuple palestinien programmé par l'entité sioniste qui ne laisse pas de place à une solution à 2 Etats.

Une tragédie superbement retracée par sa pièce «L'Axe du monde. Journal d'un génocide», adoucie par cette verve poétique, qui lui est si particulière qu'il a su savamment lui inoculer.

L'introduction du Choeur et du coryphée lui confèrent cette singularité de «comédie grecque antique». Puis la réalité reprend le dessus. L'analyse est crue, objective, cruelle. Les morts et les blessés se comptent par milliers. Ghaza, cette enclave partie de la Palestine où vivent 2 millions de Palestiniens est réduite en ruines. Un génocide à huis clos, cautionné par les «grandes démocraties» comme pour effacer tout témoignage. «Impitoyable, Israël fait tout ce qu'il peut pour que personne ne sache et ne voit les massacres qu'il commet sans qu'il en soit même épargné un seul Palestinien qui contera ces heures de carnage et de honte!» prévient Samira, une des comédiennes, dans un souffle de révolte et de douleur. Les questionnements fusent.

Les incertitudes s'installent. Les juifs eux-mêmes se déchirent. Entre colons partisans d'une solution violente qui provoquerait une nouvelle Nakba et ceux qui prônent une solution à deux Etats qui aboutirait à un «mieux vivre» ensemble. Une cohabitation harmonieuse entre les trois composantes des gens du livre, juifs, chrétiens et musulmans comme ce fût autrefois.

La résistance palestinienne, acharnée redouble incroyablement d'énergie. Elle affiche une résilience insoupçonnée. Comment pourrait-il en être autrement lorsqu'il est question d'être expulsé, privé de la terre de ses aïeux Cette résistance héroïque est symbolisée par la femme, porteuse aussi d'espoir et de paix. Elle occupe une place centrale dans cette nouvelle création de Hamma Méliani. Ecoutons- la! «Ils veulent nous déplacer vers la frontière Restez groupés sans bouger d'ici. C'est notre terre! On ne bougera pas!» tonnera la voix de Leïla, compagne de Handel, amants en rage. Puis soudain le cauchemar cède la place au rêve. Le cessez- le- feu est convoqué. La fin de la guerre pointe.

La Paix peut enfin s'installer. «Paix, paix sur nous tous. Chalom! Chalom Aklishav! Salam! Tenez, prenez, partageons, partageons Chalom! Chalom Aklishav! Salam! Salam! Salam-be-salem! Tenez, prenez, partageons, partageons cette offrande. Paix sur nous tous.» clamera Samira. Et le rideau tombera...