L'Institut Culturel Italien d'Alger et l'Agence Algérienne pour le Rayonnement Culturel (AARC) vous convient à un concert de jazz à l'occasion de la Journée Mondiale du Jazz. Un concert de la musicienne italienne Eleonora Strino et son groupe, surnommé «Eleonora Strino Trio» se tiendra le mardi 7 mai 2024 à 19h30 Alger à la salle Ibn Zeydoun, et à Oran le mercredi 8 mai 2024 à 19h00 au Théâtre Régional Abdelkader Alloula. Pour info, Eleonora Strino est reconnue par les critiques comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs de la scène jazz internationale.Le magazine international de jazz «Jazz Guitar Today» l'a présentée en couverture de son numéro de février 2020, après avoir consacré des articles à des musiciens de calibre tel que Peter Bernstein, Kurt Rosenwinkel, John Scofield, et d'autres grands guitaristes de la scène actuelle. En mars 2023, son livre éducatif «Bebop Scales for Jazz Guitar» a été publié à l'échelle mondiale. Il a été publié par l'éducateur musical ‘Fundamental Changes', l'un des principaux éditeurs de musique indépendants au monde». En mai 2023, son premier album en tant que chef de groupe est sorti, enregistré en direct à Berlin en novembre 2021, aux côtés de deux légendes du jazz: Greg Cohen à la contrebasse et Joey Baron à la batterie. L'album s'intitule «I Got Strings» et a été produit par le célèbre label de disques italien Cam Jazz. Elle a présenté l'album au Blue Note à Milan en trio avec Jason Brown et Darhyl Hall. Éléonora a de nombreuses collaborations avec certains des meilleurs musiciens de jazz et maintient un calendrier de concerts international actif. Elle a tourné et donné des classes de maître au Brésil, aux îles Canaries, en Amérique du Nord, en Europe, et dans toute l'Europe. Elle est membre permanent du quartet de Dado Moroni, produit par l'Auditorium Rai; du quartet d'Emanuele Cisi avec l'acteur Filippo Timi, produit par Warner Bros; du trio de Greg Cohen; et du groupe «The Great Guitarist» aux côtés de Ulf Wakenius et Martin Taylor. (Le groupe a été fondé en 1973 par Barney Kessel, Charlie Byrd et Herb Ellis, et elle est la première femme à en faire partie). En plus de sa carrière de musicienne, elle est activement impliquée dans l'enseignement. Elle a animé des ateliers et des séminaires au conservatoire de San Salvador au Brésil, à Hemu (conservatoire de Lausanne) en Suisse, au conservatoire Pierre Cochereau à Nice en France, au conservatoire de Tirana en Albanie, et au conservatoire Taller de Músics à Barcelone. Actuellement, elle est professeure de guitare jazz au conservatoire de Cosenza.