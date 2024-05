La rencontre avec le talentueux Kaci Djerbib est prévue jeudi 16 mai à partir de 13 h 30 dans cet espace culturel où l'activité littéraire bat son plein. Le livre que dédicacera Kaci Djerbib, paru aux éditions Dalimen, est une véritable oeuvre littéraire inclassable. La poésie côtoie allègrement d'autres genres d'écriture comme l'essai et le reportage.

Dans la présentation du livre, il est indiqué que l'origine de la cité est dans le désir des hommes de se regrouper, de se retrouver, de vivre ensemble, d'unir leurs forces et leurs biens pour vaincre les adversités, de partager et de soutenir en commun leur présent et leur avenir. «Hors de ce destin voulu et accepté, souhaité et parfois défendu, la cité-ville ne peut être réduite à un simple lieu de résidence, un lieu de passage ou de toutes les convoitises», souligne Kaci Djerbib. Ce dernier précise que c'est parce qu'ils vivent et sont ensemble que les hommes accomplissent de grandes choses: ainsi la ville est le lieu idéal, mémorable sinon par excellence de la narration, du récit ancré dans la réalité, le lieu des retrouvailles, des confrontations et des victoires, avec le mot dit, le mot murmuré et la parole retrouvée, lancée haut et clair dans la lumière pour dire, contester ou témoigner. «M'dina. Fragments de villes et autres lieux» se veut un journal des escales, certaines escales, dans un départ qui ne mène nulle part et qui n'aboutit à rien de particulièrement exaltant, sinon à des chants, des prières, des récits, des regrets, des souvenirs, des poèmes qui bercent les âmes les plus sensibles et donnent à voir. Chaque texte du livre de Kaci Djerbib est une perle littéraire à lire et à relire, non pas de manière expéditive mais en prenant le temps et le soin de déguster les envolées lyriques de l'auteur. Ce dernier fait preuve d'un talent littéraire indéniable qui vient couronner son parcours journalistique flamboyant. La rencontre littéraire avec Kaci Djerbib permettra aux présents d'échanger avec un intellectuel de haute facture, un homme de savoir exceptionnel dont les connaissances sont un fleuve infini.

Kaci Djerbib, grâce à sa longue et riche expérience dans le journalisme professionnel l'ayant mené dans plusieurs pays et l'ayant conduit à être témoin oculaire et privilégié d'événements historiques de premier ordre, offre au lecteur une véritable mine d'or en informations et en témoignages détaillés et succulents. La richesse et la diversité des thèmes qu'il aborde dans son livre sont l'un des aspects les plus attractifs de cet ouvrage. Il y a aussi et surtout son style et la langue française qu'il manie à la perfection et qui permet au lecteur de s'extasier face à chaque phrase et à chaque paragraphe. Dans ce livre, il y a de l'histoire, de la sociologie, de la politique et même de l'autobiographie. Kaci Djerbib nous fait voyager dans les plus grandes villes du monde où il a longuement séjourné et travaillé en tant que journaliste comme Washington et Bruxelles.

Le livre de Kaci Djerbib se déguste comme un très beau poème, un essai pertinent et un témoignage poignant. C'est un bon et beau livre. La rencontre avec l'auteur sera une véritable trouvaille.

À ne pas rater.