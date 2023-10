Le calligraphe algérien Kour Noureddine sera l'invité d'honneur de la 8ème édition de la Rencontre internationale du Caire pour la calligraphie arabe prévue du 10 au 20 octobre dans la capitale égyptienne, a fait savoir l'artiste. Natif de la ville d'Oran, Kour Noureddine qui détient une expérience et une place distinguées dans le domaine calligraphique en Algérie, exposera des oeuvres dans les styles persans et diwani, qu'il considère comme les plus proches et les plus inspirateurs pour réaliser ses créations artistiques, ainsi que la calligraphie libre pour laquelle il est célèbre. Cet artiste à l'origine de l'ouverture d'une première galerie de calligraphie arabe à Oran, animera un atelier sur cet art au profit des étudiants des écoles de calligraphie arabe et des visiteurs, a-t-il indiqué. Cette manifestation, qui sera marquée par la présence de grands innovateurs dans l'art de la calligraphie arabe et de figures artistiques de l'école de calligraphie venues des pays arabes et islamiques, sera également l'occasion pour Kour Noureddine de mettre en valeur l'école de calligraphie en Algérie, qui se distingue par sa stature, sa valeur, ses caractéristiques artistiques et son poids parmi les écoles de calligraphie dans le monde, grâce aux calligraphes algériens, qui ont contribué à enrichir les festivals de calligraphie et de calligraphie arabe et ont donné un nouveau souffle à ce type d'arts visuels. L'artiste Kour Noureddine a à son actif un éventail de calligraphies comprenant plus de 2.000 tableaux. Il a pris part à plusieurs manifestations nationales et internationales, dont la plus récente est la 29ème édition de l'exposition internationale du livre sous le slogan «Algérie-Pékin un forum de culture et de civilisations», en Chine en juillet dernier. Il a également obtenu plusieurs prix nationaux et internationaux, dont le 3ème prix du festival international de calligraphie arabe à Médéa, en 2022, outre l'écriture d'un ouvrage intitulé «patrimoine et calligraphie arabe» édité par le Centre national des recherches préhistoriques, anthropologiques et d'histoire d'Alger.