Ce mode d'expression littéraire a été longuement employé par les chanteurs d'expression kabyle qui ont toujours, dans leur majorité, accordé la priorité au texte parfois au détriment de la musique.

En l'absence d'autres voies d'expression, le paquet a été toujours mis sur la poésie. Même depuis que la langue amazighe a été reconnue comme langue nationale et officielle, la poésie n'a pas perdu sa place. Des romans, des nouvelles et des pièces théâtrales ont certes, commencé à être édités. Mais la poésie garde toujours sa place de favorite. C'est ainsi que l'universitaire, écrivain et poète Koussaila Alik, après un premier recueil de nouvelles, édité il y a deux années, revient avec un recueil de poèmes cette fois-ci. Il s'agit d'un retour aux sources car Koussaila Alik a d'abord été poète dès son plus tendre âge. Il a fallu donc du temps, beaucoup de temps, pour qu'il décide de mettre enfin sa poésie à la disposition du grand lectorat en la réunissant dans un livre intitulé «Amezzug», publié aux éditions «Art plume».

Koussaila Alik a consacré toute sa vie à la langue amazighe, notamment ses études. Tamazight est à la fois sa passion de toujours et le domaine de sa profession puisqu'il est enseignant au département de langue et culture amazighes de l'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou. Tout, dans ce recueil de poésie, écrit bien sûr, en langue amazighe, est murement réfléchi.

À commencer par le titre: «Amezzug». À propos de ce titre, l'auteur nous confie qu'il fait référence à un nom de lieu qui se situe dans sa région natale, un endroit connu pour ses rivières qui se croisent dans cet endroit. «Un paysage aussi connu pour ses rituels et traditions populaires», ajoute Koussaila Alik. Ce dernier a eu droit à une brillante préface signée par Hassina Kherdouci, Professeure des universités à Tizi ouzou et docteur en Lettres et Arts. Hassina Kherdouci souligne que Koussaila Alik. livre au lecteur une expérience vécue dans un corpus de poésies réparti en trois rubriques: la première qui porte sur les souvenirs de jeunesse «Di dduh n temzi», la deuxième sur les expériences, les anecdotes et les histoires «Tidyanin» et la troisième qu'il intitule «Tighigdin» et qui nous indique des moments importants que lui-même, la société ou l'humanité tout entière ont vécu». L'auteure de la préface ajoute que cette poésie mérite d'être connue car elle nous fait part d'une vie spirituelle, une vie simple présentée par un jeune qui tente d'investir ses efforts dans les domaines de la littérature et de la culture kabyles. «En abordant dans une approche individuelle la vie et la société, Koussaila Alik intègre aisément une reconquête de soi dans un mouvement de quête à la fois identitaire de tout un chacun, des berbères notamment et personnelle dans le terrain privilégié est bien l'espace intérieur où se reconnaît le secret de son âme et l'idéal de son poème», souligne Kherdouci. Cette dernière précise que Alik unit illusion, désillusion, politique, identité, système, hommage aux artistes, perfidie etc., «et se veut critique par rapport à la société, à son fonctionnement, à tout ce qui éloigne de son authenticité et de la tendance à vénérer le passé». Koussaila Alik a publié, en 2022, un recueil de nouvelles en langue amazighe intitulé: «Le sang et l'encre».

Alik, après l'obtention de sa licence en langue et culture amazighes, a d'abord enseigné au collège «Aomar Metrak» de Tizi Rached (wilaya de Tizi Ouzou) de 2007 à 2012. Il obtient son doctorat en linguistique amazighe en mars 2017 et une habilitation universitaire à diriger des recherches en juillet 2019. Avant d'éditer son premier livre, il a publié plusieurs articles dans des revues. Koussaïla Alik est originaire du village Tifilkout, dans la commune d'Ililten (wilaya de Tizi Ouzou).