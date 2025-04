Rendez-vous incontournable du cinéma africain à Montréal, le Festival «Vues d’Afrique» de Montréal qui s’est tenu entre le03 et le 13 avril 2025, a vu l’Algérie prendre part en force à sa 41e édition. En effet, dans la catégorie documentaire, quatre films ont retenu l’attention : D’Oran à Almeria de Lina Saïdani, Izuran (Les Racines) de Djamel Bacha, Tassaloul de Imène Salah ainsi que Teyara Safra de Hadjer Sebata. Ayant comme ancrage la Guerre de Libération nationale, Tayara Safra a ému beaucoup les festivaliers. Porté par sa réalisatrice, Hadjer Sebata, présente au festival, le film dépeint les pratiques odieuses et inhumaines perpétrées par le colonialisme durant la glorieuse Révolution. Il raconte l’histoire d’une fille algérienne nommée Djamila qui a perdu son frère lors d’un bombardement de «l’avion jaune», un avion de guerre de couleur jaune utilisé par les Français durant cette période pour lâcher des bombes sur les Algériens. Ainsi, devenu une légende, «l’avion jaune» est scandé souvent comme un hymne pour revitaliser les troupes ou se donner de la force entre mère et fille. Bien que l’histoire soit imaginaire, le film rehaussé par la précieuse participation de Sid Ahmed Agoumi et Souhila Maâllem se distingue par l’originalité intimiste de l’hstoire et le talent avéré des acteurs. Ce n’est pas pour rien si l’avion jaune ait pu remporter le grand prix du meilleur film de fiction court et moyen. Côté long métrage fiction, on nommera le film Première ligne de Merzak Allouache qui a été représenté au festival «Vues d’Afrique»par la productrice Amina Castaing ( Alpha Tango). Dans un style de comédie, Première ligne raconte les péripéties de deux familles, deux mères de familles Zohra et Safia, se disputent un espace sur la plage d’Alger. Tourné avec humour et tendresse, ce film est une caricature drôle de la société algérienne, principalement de la classe moyenne, durant la saison estivale. À noter que ce film sera à l’affiche en Algérie à partir du 06 juin prochain. Il sera distribué dans nos meilleures salles de cinéma. Gageons qu’il rempotera beaucoup de succès auprès du public algérien !