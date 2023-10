La comédienne algérienne Asma Cheikh a décroché le Prix de la meilleure comédienne au concours officiel de la 4ème édition du Festival international du théâtre de Baghdad (Irak), qui s'est déroulé du 10 au 18 octobre, pour son rôle dans la pièce théâtrale «Nostalgia», a fait savoir la coopérative du Théâtre du Point d'Oran dans laquelle la comédienne évolue. La coopérative «Théâtre du Point» a présenté cette oeuvre inspirée du texte de l'écrivain franco-roumain Mathieu Visnik, traduit par Abdelhamid Haouès, traitant du roman «La Panda» relatée par un saxophoniste. Les rôles principaux ont été campés par le duo Asma Cheikh et Fethi Mebarki, accompagnés d'une équipe technique, sachant que la musique a été composée par Amine Dahane et l'éclairage a été conçu par Mokhtar Mouffok.

L'artiste comédienne Asma Cheikh a déjà remporté le prix de la meilleure actrice, lors de la 30ème édition du Festival international de théâtre expérimental du Caire, organisé du 1er au 18 septembre dernier en Égypte, pour son rôle dans la même pièce, mise en scène et scénographie de Lakhdar Mansouri, assisté d'Abdallah Bahloul et produite par la même Coopérative. Cette coopérative, créée en 1995, possède un répertoire qui comprend de nombreuses oeuvres théâtrales présentées en Algérie et à l'étranger, telles que «Kalaât El Karama» (2013), «Marra Marra» (2002), «Kanat Leila» (1997), «El Qinaa» (Le Masque) (1995) et aussi «Nostalgia».