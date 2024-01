Youcef Dris est l'auteur du célèbre roman «Les amants de Padovani». Il est aussi l'auteur de la première biographie du géant El Hadj El Hachemi Guerouabi ainsi que de dizaines d'autres livres. Sa spécificité: il ne se lasse jamais d'écrire. Sa seconde particularité réside dans le fait qu'il pratique presque toutes les formes d'écriture.

Du journalisme et la poésie d'abord au roman, en passant par la chronique judiciaire, l'essai historique, le livre d'histoire ainsi que le récit, en n'oubliant pas la biographie, Youcef Dris a surfé sur tous les genres d'écriture. Et il continue d'écrire en dépit des aléas du métier d'écrivain aujourd'hui engendré principalement par le net recul de la lecture sous toutes ses formes à cause de l'intrusion de l'Internet qui a détourné le fleuve de l'histoire humaine.

Une trentaine de livres à son actif

Sa bibliographie est aujourd'hui riche d'une trentaine de livres. Certains, notamment les plus anciens, sont épuisés. L'auteur continue de publier des nouveautés et trouve constamment l'inspiration, la patience et le temps nécessaire pour la rédaction d'un nouveau livre. C'est le 25 octobre 1945 que Youcef Dris naquit dans le plus ancien quartier de Tizi Ouzou: la Haute ville. Un quartier mythique qui devrait être préservé comme lieu authentique et historique car il reste l'un des sites qui a gardé son originalité dans toute la région. Youcef Dris y est resté viscéralement attaché et il en parle dans ses écrits.

En dépit de ces liens tenaces avec sa région natale, Youcef Dris fait preuve d'une ouverture d'esprit exemplaire. Il vit depuis plusieurs décennies à Oran, une cité qu'il affectionne tellement et qu'il trouve, comme tout Algérien, très accueillante. Il avait 24 ans quand il a signé ses premières nouvelles littéraires dans le supplément culturel d'El Moudjahid.

Depuis, il n'a jamais cessé d'écrire en plongeant notamment dans l'univers de la poésie, aux articles de presse tout en maintenant la même cadence dans la rédaction des nouvelles. Sa passion pour l'écriture l'a vite propulsé comme rédacteur en chef du groupe de presse Ouest Tribune d'Oran. Il a dirigé la rédaction de deux hebdomadaires culturels. Dans la presse, ce qui intéressait le plus Youcef Dris, ce n'était ni la politique ni l'économie, mais les faits de société. Il s'est par exemple investi à fond dans la chronique judiciaire. Ce qui lui permit de publier l'un de ses livres les plus importants «Affaires criminelles, histoires vraies», paru en 2006. Un ouvrage qui est, comme on pourrait le deviner aisément, le fruit d'une longue expérience dans les tribunaux.

Un parcours connu de succès

Son parcours d'écrivain a été couronné de plusieurs succès surtout avec la parution de son célèbre roman «Les amants de Padovani», inspirés de fait réel. Un récit qui se lit d'une traite et qui est à la fois émouvant et authentique.

Ce livre a marqué des milliers de lecteurs et a fait l'objet d'une réalisation cinématographique. Mais le film a tardé à voir le jour. Dans le même genre, Youcef Dris est l'auteur du «Puits confisqué» ainsi que de «Destin à l'encre noir».

Dris est l'auteur de nombreux recueils de poésie dont: «Grisaille» et «Gravelures» entre autres.

«El Hadj El Hachemi Guerouabi», paru en 2008 aux éditions «Non-lieu» est une biographie du maitre du chaâbi dont Youcef Dris est le neveu. Ce dernier a publié de nombreux essais dont des textes historiques. C'est le cas de «Le massacre d'octobre 1961», «La guerre d'Algérie», «Les blessures de l'histoire», etc. «Les bandits d'honneur célèbre», «Zyriab, le maitre de l'Andalousie», «Le Malouf» sont également des oeuvres qui portent la signature de Youcef Dris qui mérite qu'un hommage lui soit rendu soit par la direction de la Culture et des Arts de Tizi Ouzou, sa région natale ou la direction de la Culture et des Arts d'Oran qui est la région qui l'a adopté à bras ouverts. À 79 ans, Youcef Dris continue d'écrire de manière constante et avec autant de fougue et de talent qu'à ses 20 ans.

Comme l'amour, l'écriture n'a pas d'âge.