Les travaux d'un Colloque international sur l'écrivain italien Italo Calvino (1923-1985) ont débuté, lundi à Alger, à l'occasion du centenaire de sa naissance, et ce, avec la participation d'universitaires et de chercheurs algériens et italiens. Les travaux de ce colloque, organisé par le Centre culturel italien d'Alger, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ont été marqués par différentes interventions retraçant la vie et le parcours littéraire d'Italo Calvino, l'un des illustres écrivains italiens du XXe siècle. Dans leurs interventions, les participants ont notamment évoqué le contexte social et politique dans lequel a vécu l'écrivain, ses voyages hors d'Italie et ses oeuvres majeures dans le domaine de la nouvelle et du roman, qui ont été traduites dans plusieurs langues, et qui lui ont valu de s'imposer comme l'un des écrivains italiens les plus influents en Italie. Ce colloque réunit des universitaires de l'université d'Alger 2 (hôte de l'événement), de l'université de Blida 2 et de l'université Bordj Badji Mokhtar d'Annaba, ainsi que des académiciens et des critiques d'Italie, en présence de nombreux étudiants et enseignants des départements de langue italienne. L'Italie célèbre cette année le centenaire de la naissance d'Italo Calvino, à travers l'organisation de nombreux colloques et expositions en Italie et à l'étranger, retraçant les étapes phares de sa vie et mettant en avant ses oeuvres, plus de 300 entre articles, romans, récits et contes, mais aussi des films inspirés de ses livres les plus vendus. Parmi les oeuvres de l'écrivain italien figurent «Le sentier des nids d'araignées» (1947), «Le corbeau vient le dernier» (1949), «Les villes invisibles» (1972), «Si par une nuit d'hiver un voyageur» (1979), et «Contes italiens» (1956).