En effet, le parcours d'écrivain de Rachid Aliche a été revisité par de nombreux conférenciers et témoins vendredi dernier dans le cadre d'une journée d'étude qui a été dédié à l'un des tout premiers écrivains d'expression amazighe.

L'hommage s'est tenu à la bibliothèque d'Ait Mahmoud portant le nom du romancier Rachid Alliche et a vu la participation de nombreux auteurs et universitaires comme Djamel Laceb, Hamid Bilek, Hakim Saheb, Slimane Alem... Une occasion de rappeler que Rachid Aliche a posé les premiers jalons du roman d'expression amazighe des années bien avant que la langue amazighe ne soit reconnue constitutionnellement comme langue nationale et officielle.

Les présents ont rappelé qu'après le passage de 16 années depuis le décès de Rachid Aliche, ce dernier vit encore parmi nous à travers son oeuvre romanesque mais aussi par ses contes et son parcours, notamment au niveau de la Radio nationale où il avait animé des émissions mythiques.

L'universitaire Hakim Saheb a ainsi rappelé que Rachid Aliche est le pionnier «de la jeune et prometteuse littérature d'expression amazighe». L'orateur a mis en exergue les nombreuses facettes de Rachid Aliche qui était à la fois romancier, animateur et producteur d'émissions radiophoniques pour enfants. Les présents ont rappelé quels étaient les ouvrages de Rachid Aliche. Ils ont cité le Manuel d'initiation à la langue amazighe. Ouvrage destiné aux enfants, pour rappel. Ils ont surtout longuement évoqué ses deux romans en langue amazighe qui sont aujourd'hui une référence dans le domaine de la littérature amazighe. Son premier roman intitulé Asfel, a été préfacé par Mouloud Mammeri et édité en 1981. Quant à son deuxième roman, dont le titre est Faffa, il a vu le jour en 1986. Rachid Aliche est l'auteur d'une pièce théâtrale intitulée Tasinfunit qui a figuré dans le sommaire de la revue Awal en 1988. Hakim Saheb souligne en outre: «Habité par le souffle poétique de Si Moh U Mhand et la sève matricielle Kabyle, Rachid Aliche brisa le mutisme millénaire de l'oralité et a su introduire des formes modernes d'écriture en Kabyle avec un style fin, audacieux et éclaté». De son côté, l'écrivain Slimane Alem, auteur d'un livre sur Taguemount Azzouz, région natale de Rachid Aliche, a salué le fait que l'hommage rendu à l'auteur de Faffa ait réussi à captiver l'audience venue célébrer la mémoire de ce grand homme de lettres. Slimane Alem a rappelé que Rachid Aliche a vu le jour le 7 avril 1953 et s'est éteint le 18 mars 2008. «Rachid Aliche a laissé derrière lui un héritage littéraire riche et profond qui continue d'inspirer de nombreux écrivains et lecteurs», précise Slimane Alem avant de mettre en lumière l'impact et l'importance de l'oeuvre de Rachid Aliche, cet auteur dans le paysage littéraire kabyle et au-delà. Slimane Alem témoigne que Rachid Aliche est à la fois écrivain talentueux et un défenseur de la culture amazighe: il a été célébré pour sa capacité à capturer l'essence de la vie et des traditions de son peuple à travers ses écrits. «Son engagement en faveur de la promotion de la langue et de la littérature amazighes a ouvert de nouvelles perspectives et a contribué à faire rayonner la richesse culturelle de cette région», ajoute le même écrivain en se réjouissant qu'à l'occasion de cet hommage, la communauté littéraire et culturelle s'est rassemblée pour rendre un vibrant et émouvant hommage à Rachid Aliche, «dont l'héritage perdurera à travers le temps, continuant d'inspirer et de marquer les esprits». Il y a lieu de noter que cette journée dédiée à Rachid Aliche a eu lieu en présence des élèves de l'école du village. Ces derniers ont été invités à lire quelques contes rédigés par l'auteur Rachid Aliche.