Ana de Armas s'est dite vendredi soir «très émue» de recevoir le prix Nouvel Hollywood au festival du film américain de Deauville (Calvados), avant la projection du film événement «Blonde», biopic sur Marilyn Monroe. «Je suis profondément honorée d'être ici ce soir. Je veux surtout remercier l'une des personnes que j'apprécie le plus Andrew Dominik», a déclaré l'actrice cubaine en s'adressant au réalisateur du film. «Avec ‘'Blonde'' tu m'as offert le plus beau des cadeaux», a-t-elle ajouté, contenant difficilement ses larmes, vêtue d'une robe blanche et les cheveux attachés, devant les quelque 1.500 festivaliers présents dans la grande salle du Centre international de Deauville (CID).Lors de l'attribution du prix, Arnaud Desplechin, président du jury, a salué la capacité de l'actrice de 34 ans à «embrasser» des rôles très différents. «Je voudrais que vous sentiez dans cette salle l'amour du public français», a-t-il dit. Initié en 2011, le prix du Nouvel Hollywood récompense «le talent, la passion et l'engagement de comédiens et comédiennes sur le sentier de la création», distinction qui a déjà été attribuée à Ryan Gosling (2011), Jessica Chastain (2011) ou encore Daniel Radcliffe (2016).» Blonde», le biopic hors compétition sur Marilyn Monroe, produit par Netflix et qui dure 2h45, a été projeté pour la première fois en France vendredi à Deauville et doit sortir le 28 septembre sur la plateforme, ont indiqué le organisateurs du festival. Auparavant, beaucoup de festivaliers tout au long du tapis rouge avaient réclamé un autographe de l'actrice cubaine qui a déjà fait sensation cette semaine à la Mostra de Venise. Vendredi matin, le dernier des 13 films en compétition avait été présenté, «Emily the criminal» retraçant le parcours d'une femme sombrant dans la criminalité.Le premier film de John Patton Ford narre à Los Angeles l'histoire d'une jeune femme prise dans les petits boulots et les dettes qui décide de rejoindre un groupe d'arnaqueurs à la carte bancaire. L'actrice principale Aubrey Plaza, connue aux Etats-Unis surtout comme humoriste, incarne une femme peu à peu prise dans un engrenage. Le palmarès de la 48e édition du festival américain de Deauville, organisé du 2 au 11 septembre, devait être dévoilé,hier soir. Le Grand prix du festival avait été attribué l'an passé à «Down with the King» de Diego Ongaro.