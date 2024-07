Les Editions Kalima proposent donc cette oeuvre estampillée 2024 en cinq tomes avec un remarquable travail de synthèse. Dans un coffret à la fabrication soignée, cette Encyclopédie répond aussi bien aux attentes du simple lecteur qu'à ceux du chercheur averti.

Didactique et généreusement illustrée, elle permet littéralement de découvrir, dans un format exclusif, l'Algérie, des origines à nos jours.

Au commencement, le premier tome sonde la préhistoire et fournit les éléments qui prouvent que la préhistoire algérienne s'étale sur des centaines de milliers d'années, voire même davantage surtout que la découverte du gisement préhistorique d'Ain Boucherit, dans la wilaya de Sétif, et qui fait de l'Algérie un«Nouveau berceau de l'humanité», notamment suite à la découverte de lextaillés et qui attestent des peuplements humains en Algérie, avec des dates allant de 1,8 à 2,4 Millions d'années. Pour les passionnés d'histoire et de civilisations antiques, l'Encyclopédie Algérienne permet une formidable immersion dans les différents Royaumes de la Numidie ancienne. Très détaillé, le chapitre clé consacré à cette ère, est foisonnant en personnalités qui ont façonné cette période qui a inspiré de nombreux écrits et romans, passés et actuels. Tout y est, puisque sous la plume du professeur Mohamed El Hadi Hareche, le lecteur est mené jusqu'aux sources du Royaume numide et son évolution au fil des siècles.

Les rois berbères sont largement étudiés avec en tête Massinissa (238-148 Av. J.-C) en passant par Mastanabal, Gulussa, Hiempsal, Jugurtha, Adherbal, Gauda, Hier Bas, Arabion et Juba II, pour conclure avec l'insurection des Tacfarinas.

Le Tome I consacre enfin tout un chapitre aux pays du Maghreb à l'époque phénicienne, romaine, vandale et byzantine. Y sont relatées, la Numidie, la Maurétanie, la Maurétanie Césarienne, la Maurétanie Tingitane... L'écrivain chercheur et universitaire, Benyoub Rachid énumère pour sa part les étapes marquant l'histoire ancienne et moderne de l'Algérie. En partant du commencement et en interrogeant les faits, il aborde les dates et évènements clés à l'issue des premières décennies de la colonisation. Il évoque les soulèvements populaires et les différentes résistances opposées aux colons, au plus fort des années 1800. S'en suit dans le même ouvrage, la marche de l'histoire, de la Première et Seconde Gguerres mondiales, et enfin la glorieuse Guerre de Libération nationale, dont l'aboutissement fut la retentissante victoire puis l'indépendance du pays en 1962. Exhaustive et richement documentée, L'Encyclopédie algérienne, ne lâche enfin aucune miette de la récente actualité, avec en point d'orgue, le grand soulèvement populaire du 22 février 2019. «Une journée marquée par des manifestations pacifiques à travers plusieurs wilayas du pays, des centaines de milliers de citoyens sortis dans la rue pour exprimer publiquement leur rejet du fameux 5e mandat...».

L'Encyclopédie Algérienne 2024 est à lire absolument pour mieux comprendre l'Algérie actuelle.