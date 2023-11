L'espace du Sila dédié aux enfants est quotidiennement pris d'assaut par des centaines d'enfants accompagnés de leurs parents. Depuis l'ouverture de la 26ème édition du Sjla, ce grand espace ne désemplit pas jusqu'à une heure tardive de la fin de journée. Situé en face du Pavillon central et à côté du hall Casbah, cet espace abrite les stands de dizaines de maisons d'édition nationales et étrangères dont celles venues de France, d'Égypte, Jordanie, Liban, Tunisie, etc. En plus de toutes sortes de livres, les enfants peuvent aussi acheter toute sorte de jouets et de puzzles, des jeux éducatifs, de supports audiovisuels d'apprentissage des langues et d'autres disciplines. Ce qui attire le plus les enfants ce sont les livres de contes mais aussi les livres parascolaires. Ces derniers constituent d'ailleurs la part du lion de tous les stands. On y trouve des ouvrages parascolaires de tous les niveaux et de toutes les disciplines. C'est d'ailleurs la ruée sur les livres parascolaires, constate- t-on. On a également remarqué l'existence d'un intérêt envers les dictionnaires particulièrement les dictionnaires scolaires, ceux destinés aux tranches d'âge entre 8 et 15 ans. Certains dictionnaires Arabe-Arabe, français-arabe et vice-versa ont été épuisés dès les premiers jours. Les exposants nous expliquent que les prix de ces livres, quand ils ne sont pas élevés, sont vite vendus. Mais avant d'acheter, ajoutent nos interlocuteurs, les visiteurs prennent toujours le soin de vérifier la qualité et le contenu des dictionnaires en question. Pas d'achats à l'aveuglette donc. L'espace dédié aux enfants au Sila propose également des romans classiques dans plusieurs langues. En arabe par exemple, le public a droit à plusieurs éditions de livres d'écrivains très connus comme Taha Hussein, Djibran Khalil Djibran, Ahmed Amine, Hussein Heikel... Des romans classiques Jeunesse sont également disponibles dans plusieurs stands à l'instar de ceux de Jules Vernes, a-t-on relevé. Le pavillon destinés aux enfants, c'est aussi et surtout celui de l'animation où des dizaines de tables et de chaises pour enfants sont mis à la disposition des petits pour y passer d'agréables moments afin de s'adonner au dessin et au coloriage sous l'oeil vigilant et bienveillant de l'équipe de Techno. Cette dernière encadre même des tombolas quotidiennes où il est procédé au tirage au sort de dix gagnants qui reçoivent des cadeaux. De même que les enfants ont droit à des spectacles de clown et de magie. L'ambiance qui règne dans l'espace Enfants est tout autre et ne ressemble point à celle qu'on retrouve au Pavillon central et au pavillon Casbah. Le grain de beauté que les enfants confèrent, par leurs sourires, leur innocence, leur beauté et même leur brouhaha, à leur espace fait de ce dernier un véritable jardin de lumières.