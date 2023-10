C'est l'histoire de Petit Omar qui met sa révolution dans son cartable et s'en va ouvrir la route aux fidayine de la Casbah. Grace à son cartable, il devient agent de liaison du chef de la Zone autonome. Son rêve de voir l'Algérie libre et indépendante se réalisera bien après sa mort. Une histoire touchante mise en bd grâce à Benyoucef Abbas Kebir qui compte à son actif une dizaine d'albums de bd, édités chez l'Enal, l'Enag et Dalimen. Ses publications s'articulent essentiellement autour de l'histoire et de la pédagogie. E n 2015, Benyoucef Abbas kebir reçoit le Prix du patrimoine pour l'ensemble de ses oeuvres lors du 8e Festival international de la bande dessinée d'Alger. Pour sa art, informaticienne de formation, Souhila Amirat est l'auteure du récit «P'tit Omar, la révolution dans le cartable», paru à compte d'auteur en 2011.

Suivra en 2013, une compilation de dix contes merveilleux aux éditions Quipos ainsi que «le rebelle», un récit paru en 2015 aux éditions Anep. Détentrice aujourd'hui des éditions Papyrus, elle publie grâce à son ami Benyoucef Abbas Kébir l'adaptation de son récit autour de Petit Omar, en bande dessinée. Ce dernier nous en parle ici...

L'Expression: Vous venez de sortir une nouvelle bd sous le titre «Le Petit Omar. La révolution dans le cartable.» Pourriez-vous nous en parler?

Benyoucef Abbas Kebir: Cette bande dessinée était au départ un récit historique, écrit par madame Souhila Amirat. Yacef Saâdi pour info est son oncle. J'allais faire une bd sur Ali la Pointe, mais puisqu'elle a fait un travail sur Petit Omar, en relation avec Ali la pointe, donc je l'ai contacté et je lui ai proposé l'idée de faire une adaptation de son ouvrage en bande dessinée. Elle était d'accord. Mais elle n'avait pas de notion sur l'écriture de scénario. J'ai pris son livre et je lui dis qu'il fallait le scénariser. On a commencé à travailler à distance. J'étais loin. On a travaillé en collaboration. Je lui ai donné les rudiments sur comment écrire un scénario, les techniques de scénario. On a commencé à travailler par fragments. Elle m'envoyait donc par fragments le texte et moi, au fur et à mesure j'illustrais. Lorsqu'on a terminé le projet, il fallait trouver un éditeur. Nous étions en 2019. On trouve un éditeur, une petite maison d'édition qui s'apelle Indjaz Edition. On a fait une première édition en 2018. Ce n'était pas vraiment fameux parce que c'était une édition populaire. il n' y avait pas de cartonnage, le format était petit etc. Cette maison d'édition a fermé ses portes pour des raisons commerciales. Madame Souhila a ouvert une maison d'édition qui s'appelle Papyrus. Elle a récupéré le personnage de Petit Omar et on a fait une réédition au niveau de la nouvelle maison d'édition. La bd a fait peau neuve, puisque elle était, cette fois, dans une meilleure qualité, en format cartonnée. Il y a eu une nette amélioration de cette bd. C'est la première production, faut-il le signaler de la maison d'édition Papyrus. J'ai d'autres projets avec elle. On va traduire cette bd en arabe.

La traduction est prête. On attend une aide financière de la part du ministère de la Culture. On a d'autres projets tels que l'Émir Abdelkader en bande dessinée, aussi sur Henri Maillot...des projets qui sont dans le placard et sur lesquels on va travailler au fur et à mesure...

Quel est votre objectif à travers ces bandes dessinées historiques?

Notre message consiste à mettre à la disposition des jeunes, l'histoire, mais sous une façon attractive, une manière ludique et pédagogique, parce que, qui dit histoire, dit: de gros livres, des pages jaunies etc. On a essayé de résumer notre histoire à travers la bande dessinée. On va traiter soit sur les personnalités historiques, soit sur les événements..

Justement comment parvenez-vous à adapter l'histoire en une bande dessinée, ne trouvez-vous pa sdes difficultés, notamment en terme de documents et de recherche historiques? Était -ce facile comme exercice d'adapter l'histoire en bd?

Ça dépend en fait de la cible. On cible quoi au juste? Une personnalité historique? La guerre de libération?

Les héros de la résistance? Parfois, ca me demande beaucoup de temps lorsqu'il s'agit d'une personnalité historique qui est dépourvue de tous détails. Là, je suis bloqué. C'est pour cela que j'essaye d'aborder les personnalités historiques où l'on peut trouver une bonne documentation sur elles, parce qu'il faut être fidèle, soit sur le plan écrit et du scénario, soit sur le plan graphique. Pour cette bande dessinée, le seul document auquel je me suis référé est «La bataille d'Alger», parce qu'il y a dans cette bd des scènes qui sont carrément tirées du film «La bataille d'Alger»

Vous avez effectué presque un story board du film «la bataille d'Alger»?

Oui en quelque sorte. Mais on trouve juste quelque extraits de «La bataille d'Alger». Pas tout.

J'ai pris effectivement des séquences tirées du film de Gillo Pontécorvo que j'ai adaptées en dessin.

Où peut-on trouver cette bd en dehors du Fibda?

La bd sera disponible au niveau du Salon international du livre d'Alger et sera diffusée bien sûr au niveau des librairies, au tarif de 1000 Da.