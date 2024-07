Pour la ministre de la Culture Rachida Dati, l'acteur américain a contribué à faire rayonner la France avec le tournage en 2017 à Paris du sixième opus de la saga Mission impossible.

La ministre de la Culture de France, Rachida Dati a annoncé samedi sur son compte X, avoir nommé Chevalier des Arts et des Lettres l'acteur américain Tom Cruise.

Cette distinction, créée en 1957, est destinée à «récompenser les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution au rayonnement qu'elles ont apportée au rayonnement des Arts et des Lettres en France et dans le monde».

La ministre de la Culture a expliqué dans son post que l'acteur américain a «magnifiquement mis en valeur» la ville de Paris avec le tournage de Mission Impossible: Fallout en 2017. Elle a également salué «sa défense passionnée des salles de cinéma», inspirante selon la ministre pour «tous les amoureux du grand écran».

Michel Gomez, délégué cinéma à la ville de Paris, avait expliqué en 2017 que le tournage du dernier volet de la saga Mission: Impossible était une aubaine pour la capitale, en termes financiers et d'emploi. «Il y a eu entre 35 et 40 millions de dépenses effectuées.

Il y a eu par exemple plus de 7,5 millions de dépenses et de restauration, donc les retombées sont directes. Et puis surtout n'oublions pas le principal: l'emploi.

Ce sont des centaines de techniciens qui ont travaillé pendant des mois sur ce film», avait déclaré Michel Gomez.

Avant d'avoir reçu sa prestigieuse distinction, Tom Cruise en a profité pour assister vendredi dernier, à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024.

L'acteur devrait activement participer à la cérémonie de clôture le 11 août au Stade de France, selon RMC Sport.

Ce ne sera pas une première pour Tom Cruise, qui avait déjà porté la flamme à Los Angeles en 2004 avant les Jeux d'Athènes.