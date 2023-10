Les participants à une rencontre organisée dimanche au Théâtre régional Azzedine-Medjoubi d’Annaba, dans le cadre du 6ème Festival national de la production théâtrale féminine, ouvert samedi, ont souligné «l’importance de documenter les œuvres théâtrales» et «la nécessité pour tous de contribuer à enrichir la mémoire artistique nationale». Ils ont ajouté, au cours de cette rencontre consacrée au parcours artistique des défuntes comédiennes Farida Saboundji et Yamina Ghassoul, que le théâtre algérien s’est de tous temps enrichi d’une «succession de figures de l’art dramatique qui se sont illustrées dans des chefs-d’œuvre qui témoignent du génie de l’artiste algérien». La mémoire de ces figures artistiques «doit être préservée par la documentation des différentes œuvres dramatiques» ont-ils insisté. Dans son intervention au cours de cette rencontre, à laquelle ont participé des artistes, des étudiants et des professeurs de l’Institut supérieur des métiers des arts, du spectacle et de l’audiovisuel (Ismas), l’écrivaine Zhor Ounissi a déclaré que les œuvres d’art, dans les différents domaines, et les créations «contribuent à la construction culturelle et sociale de la nation» et c’est pourquoi, a-t-elle souligné, «la mémoire de ces contributions doit être préservée et diffusée à travers les générations». Pour sa part, Nabil Hadji, cadre du ministère de la Culture et des Arts, soulignant que le théâtre algérien «représente une part importante de la mémoire artistique nationale», a estimé «important» d’utiliser la numérisation et les technologies modernes pour faire connaître les œuvres artistiques et les diffuser. Il a considéré, dans le même contexte, que l’enrichissement de la mémoire artistique et la préservation des archives de l’art algérien «relèvent d’une responsabilité collective». D’autre part, les participants à cette rencontre intellectuelle ont passé en revue le parcours artistique des défuntes Farida Saboundji et Yamina Ghassoul, en présentant leurs œuvres, aussi bien sur scène qu’à l’écran, et ont suivi des témoignages vivants d’artistes ayant côtoyé les deux regrettées artistes. Les activités du Festival culturel national de la production théâtrale féminine se sont poursuivies avec la présentation des deux pièces théâtrales, «Ève», produite par la coopérative En-Nahdha El Menaïlia, de Bordj Menaïiel (Boumerdès), et «Saliha et Alf Takliha», de l’Académie pour la formation et le développement, de Tébessa ; deux œuvres incluses dans le concours de la sixième session de cet événement. Au cours de cette édition, le public suivra cinq autres pièces de théâtre, en l’occurrence «Le puits», de l’Association des figures du théâtre et des arts dramatiques de Blida, «La nuit blanche», de l’Association culturelle Tichrat, de Tizi Ouzou, «Procès» de l’Association de la jeunesse et des arts de Tablat (Médéa), «Robe pour hommes», du Théâtre régional de Constantine, et «Di Sbitar» (à l’hôpital) de l’Association culturelle de Béjaïa. Cette manifestation de six jours est organisée par le commissariat du festival, en coopération avec la direction de wilaya de la culture et des arts et le théâtre régional Azzedine-Medjoubi d’Annaba.