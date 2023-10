Le Festival du film méditerranéen d’Annaba est honoré en annonççant que l’Italie sera le pays invité d’honneur de cette 4e édition, qui se déroulera du 3 au 9 novembre au théâtre régional «Azzedine Medjoubi». À cette occasion, le Festival verra la participation de grands noms du cinéma italien, des projections de films et diverses activités liées au pays de la botte. À ce propos, Mohamed Allal commissaire du Festival du Film Méditerranéen d’Annaba, précise que: «Le choix de l’Italie en tant que pays invité d’honneur s’est imposé naturellement. Le cinéma italien est l’un des plus importants au monde et a inspiré plusieurs générations de cinéastes et de comédiens». «Des classiques tels que ‘La Dolce Vita’, font partie de la mémoire et du patrimoine cinématographique mondial. Et nous voulons également à travers le programme concocté, rendre hommage à des monuments sacrés du 7e art italien». Et d’ajouter : «Outre la magie de son cinéma, l’Italie partage avec l’Algérie, une Histoire et des relations bilatérales, qui lient ces deux pays depuis la guerre de libération».