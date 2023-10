L’Institut Culturel Italien a le plaisir d’annoncer la participation italienne, avec la présence de l’ artiste Daniele Statella, à la 15e édition du Festival International de la Bande Dessinée d’Alger, qui a pour thème cette année : « Édition des jeunes », organisé avec le soutien du ministère de la Culture et des Arts, du 4 au 8 octobre 2023 . Le Festival International de la Bande Dessinée d’Alger, abrégé Fibda, est un festival de bande dessinée qui se tient à Alger depuis 2008 et est considéré comme l’un des principaux festivals de ce type sur le continent africain. Pour info, Daniele Statella travaille pour Sergio Bonelli Editore en plus d’être directeur artistique de divers événements et expositions organisés avec Creativecomics. Né en 1972 à Vercelli, il fréquente pendant trois ans l ‘École de la bande dessinée de Milan et il travaille ensuite avec les éditeurs International Press, Ediffemetto et Editions Trentini. Depuis 1999 jusqu’à 2001 , il collabore avec l ‘éditeur Saviolo, avant de rejoindre Rizzoli comme illustrateur pour des publications de kiosque à journaux et de librairie. Il commence ensuite une collaboration durable avec Arnoldo Mondadori Editore en illustrant de nombreuses publications de kiosque. En 2005, il rejoint l’équipe de la bande dessinée « Desdy Metus, L’Insorme ». Pour Star Comics, il réalise les dessins de certains albums des mini-séries « Cornelio » , « Factor-V » , « Dr. Morgue », « Legion 75 », « Pinkerton S.A. » et une brève histoire pour « Agenzia Incantesimi ». Pour Astorina, il réalise des histoires de « Diabolik », des portfolios et des illustrations pour des affiches du » Roi de la Terreur » et pour » Eura Editoria »l, il dessine des épisodes de « Spécial Unit ». Depuis 2012, il travaille pour Sergio Bonelli Editore, il entre dans l’équipe des dessinateurs de « Dampyr » dont il a réalisé de nombreux épisodes de la série régulière et certains hors-série, puis il passe dans l’équipe de « Julia », le personnage écrit par Giancarlo Berm·di et plus tard il passe à Martin Mystère, la bande dessinée conçue par Alfredo Castelli pour laquelle il dessine une histoire à venir. En 2021, il a dessiné le tableau « Diabolik » dont les planches ont été exposées à la Maison des Italiens de Barcelone en Espagne. En 2022, il a été appelé par l ‘Institut Culturel Italien de Nairobi pour représenter l’Italie au Kenya à la Nairobi Comic Convention avec une exposition personnelle. Il enseigne la bande dessinée à l’Académie de Novara.

Au Programme:

-Le mardi 03 octobre 2023 , l’Institut Culturel Italien d’Alger aura l’honneur d’accueillir Daniele Statella pour un séminaire de dessin qui aura lieu à 18h à la bibliothèque de l’Institut Culturel Italien.

- Mercredi 04 octobre 2023 , l’artiste Daniele Statella tiendra un séminaire de dessin à l’École des Beaux- Arts à 14h00.

-Le jeudi 05 octobre 2023, Daniele Statella participera à la conférence- Fumetti Italien qui se tiendra au Riadh El Feth de 11h00 à 12h00.

-Dans le cadre du Fibda, il sera possible de voir son travail.