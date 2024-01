Par Hacène LOUCIF

L'évènement majeur de Yennayer de l'an 2974 de l'ère amazighe est incontestablement le mégaconcert de Lounis Aït Menguellet à la coupole d'Alger. Un évènement doublé de la sortie de son nouvel album «Snitra-w». Le poète a donné rendez-vous à ses «Irfiqen», ses bienveillants compagnons, pour rappeler en chacun de nous ce que nous avons de meilleur. Comme à l'accoutumée, la coupole était exiguë. Elle ne pouvait pas contenir toutes celles et tous ceux qui ont tenu à vivre ce moment exceptionnel avec Lounis Aït Menguellet, l'olivier humain de la poésie algérienne.

La fusion entre l'artiste et sa guitatre

En matière de création, le ciseleur du verbe n'a plus rien à prouver. Plus d'un demi-siècle durant, il a su façonner en nous des jardins du verbe fleuri dont la puissance et la beauté riment avec une capacité inégalée à chercher dans nos êtres les plus profonds les voix qui portent le chant de nos ancêtres vers les cimes de l'intelligence du coeur. Lounis nous parle. Il nous fait vivre ce que ressent l'humanité à travers le vécu de notre peuple. Il empêche nos consciences de sombrer dans la médiocrité. Il ne veut pas voir en nous les instruments de notre propre destruction. «Iw?a? le?sab i tifin» montre la complexité de la condition de celles et de ceux qui se cherchent en ce monde gagné par un «désordre mental» de plus en plus dévastateur. Il l'est d'autant que ceux qui en tirent les ficelles sont d'une vulgarité envahissante!

Pour éviter cette décadence deshumanisante, Lounis propose «Lebni n wawal», c'est -à-dire, identifier en soi les sources du pouvoir que contient une parole porteuse du poids anthropologique de l'histoire, consciente des défis du présent et apte à élargir le domaine du possible pour dessiner sur le visage de l'avenir le sourire d'un bébé à son réveil, le plus beau sourire que l'on puisse admirer, pour aller dans le sens de ce que l'écrivain Amin Maâlouf a admirablement décrit dans «Samarcande», l'un de ses beaux romans. Fidèle à sa toute première guitare qui lui a permis d'atteindre l'envergure démiurgique du poète qui enchante quand il chante, Lounis nous invite à l'écouter raconter leur parcours. «Snitra-w», c'est la chanson qui permet à la muse aux six cordes de répondre à «Qim deg rebbi-w», l'hommage que le poète lui a rendu dans une vie antérieure. L'échange entre les deux chansons nous place dans l'au-delà des temps! Avec Lounis, les détracteurs de tout acabit sont en mauvaise posture.

Le rassembleur des foules

Ils peuvent l'insulter, le dénigrer, lui faire porter leurs propres échecs, leurs propres lâchetés... Au final, le poète a déjà une place de choix dans l'histoire humaine. Mais, eux, une fois qu'ils auront fermé leurs yeux pour ne plus les rouvrir, qui se souviendra de leur passage en ce bas monde? La seule présence du poète parmi nous est un privilège. Ceux qui en doutent devraient méditer cet extrait de la préface de Kateb Yacine dans «Aït Menguellet chante» de Tassadit Yacine, un livre édité en 1989, si ma mémoire est bonne: «Incontestablement, Aït Menguellet est aujourd'hui notre plus grand poète. Lorsqu'il chante, que ce soit en Algérie ou dans l'émigration c'est lui qui rassemble le plus large public: des foules frémissantes, des foules qui font peur aux forces de répression, ce qui lui a valu les provocations policières, les brimades, la prison. Il va droit au coeur, il touche, il bouleverse, il fustige les indifférents: Dors, dors, on a le temps, tu n'as pas la parole. Quand un peuple se lève pour défendre sa langue, on peut vraiment parler de révolution culturelle.» Lounis Aït Menguellet a le verbe qui fait vivre nos mémoires. Il a le pouvoir de faire jaillir de nous le meilleur, de nous éviter le pire. Alors, laissons agir son oeuvre, elle saura nous apprendre à construire de nouveaux rêves...