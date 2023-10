La 4ème édition du festival africain du court métrage et du documentaire «Kerdada», initialement prévu à Bou-Saâda (M’sila) du 30 septembre au 2 octobre 2023, est reporté à une date ultérieure, a indiqué, samedi, le commissaire de cette manifestation, Noureddine Berrabah.

Ce responsable a précisé, dans une déclaration à l’APS, que le report de ce festival a été décidé pour des «questions organisationnelles», et que la nouvelle date de sa tenue sera «bientôt» fixée.

Berrabah a également souligné que le comité d’organisation du festival s’attèle à conférer à cet événement culturel une dimension «digne du statut culturel important de la ville de Bou-Saâda», tout en contribuant à la régénération du cinéma dans la région.

Pour rappel, pas moins de 206 films, produits dans 20 pays, ont été proposés au comité de visionnage de ce festival dédié au court-métrage et au film documentaire.