Le Festival culturel international de musique symphonique (Fcims), prévu du 19 au 26 octobre à l'opéra d'Alger Boualem-Bessaïh, accueillera des orchestres et ensembles de 14 pays dont la Chine en qualité d'invité d'honneur, a annoncé mardi son commissaire, Abdelkader Bouazzara. Outre l'Algérie, pays hôte représenté par l'orchestre symphonique de l'opéra d'Alger Boualem-Bessaïh, des ensembles venant notamment d'Allemagne, Japon, France, Autriche, Égypte, Syrie, Tunisie, Italie, République tchèque, Afrique du Sud, Russie et Venezuela, qui marque sa première participation à cet événement, animeront la 13ème édition du Festival. La soirée inaugurale sera animée par une fusion des Orchestres symphoniques de l'opéra d'Alger et de Suzho (Chine), sous la direction, en alternance, des maestros, Lotfi Saïdi et Chen Xieyan qui auront notamment à accompagner, entre autres programmes, la prestation de l'interprète de musique Malouf, Abbès Righi, une nouveauté dans le Festival qui accueillera désormais, à l'ouverture de chaque édition, une voix de la chanson algérienne.

Le choix de la Chine, invité d'honneur de cette édition, s'inscrit dans le cadre du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et la Chine, a souligné le commissaire du festival lors d'une rencontre avec la presse. Pour sa part, l'attaché culturel à l'ambassade de Chine en Algérie, Yuan Ye, a affirmé que l'orchestre Suzhou qui se produira à Alger et à Oran, fait partie d'une série d'activités culturelles célébrant l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Les orchestres symphoniques des pays participants devront se succéder huit jours durant, sur la scène en proposant des répertoires variés de la musique et de l'opéra universels. Le Venezuela qui participe pour la première fois à ce Festival, sera représenté par l'orchestre de chambre Simon Bolivar, dirigé par le maestro José Antonio Abreu. En plus des concerts présentés à l'opéra d'Alger, des ensembles musicaux se produiront sur les scènes des théâtres d'Oran, de Béjaïa et de Tizi Ouzou ainsi que le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi qui accueillera l'orchestre de chambre Simon Bolivar.

Le Théâtre régional d'Oran Abdelkader-Alloula accueillera l'orchestre symphonique Suzhou, le TR de Tizi Ouzou Kateb-Yacine l'ensemble allemand Klenke-Quartet et e l'orchestre italien World Youth Orchestra est programmé au TR de Béjaia Abdelmalek-Bouguermouh. Parallèlement aux concerts, des master-class consacrées aux instruments de musique et au chant lyrique seront animées par des professionnels algériens et étrangers participants à cette édition. Organisé depuis 2009, le Festival culturel international de musique symphonique est organisé en collaboration avec l'opéra d'Alger Boualem-Bessïih et l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (Onda).