L'opéra d'Alger Bouelam Bessaïh a abrité jeudi soir l'ouverture de la 13 eme édition du Festival international de musique symphonique. Dans son allocution d'ouverture, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji,a fait savoir que cette manifestation est devenue «Un rendez-vous annuel mondial dans lequel se réunissent les monuments de la musique symphonique, entre musiciens et compositeurs, ce qui a fait de notre pays la capitale de cette couleur musicale grâce à l'intérêt accordé par l'Algérie à la musique symphonique.». Et d'indiquer: « La musque symphonique demeurera l'une des plus nobles langues du monde, comme porte-drapeau de la paix et de l'entente entre les peuples. Dans ce cadre, le choix porté sur le 16 mai pour l'ouverture de cette 13eme édition coïncide avec la célébration de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, comme initié par l'Algérie et promulgué par les Etats-Unis, ce qui appuie le message politique de notre pays qui consiste à promouvoir la paix à travers le monde, pour que cessentt les guerres et les violences contre les peuples, tout en croyant avec force que l'acte culturel reste le meilleur ambassadeur entre les États.» Et de réaffirmer le soutien de l'Algérie envers le peuple palestinien qui subit la pire des offensives de la part d'Israël sur ses terres saintes. Soraya Mouloudji rappellera aussi que 14 pays prennent part à ce festival dont la Chine est l'invité d'honneur, compte tenu les relations exceptionnelles qu'entretiennent les deux pays, depuis des années. Il est bon à noter d'ailleurs que l'Orchestre national de Chine a surpris avant-hier, le public algérois par un concert en plein air dans les rues d'Alger, et plus précisément au niveau des artères de la Grande poste, transformées en piétonnières depuis quelques jours. Un très beau cadeau qu'a offert la Chine au peuple algérien en signe de rapprochement. Ainsi, la cérémonie d'ouverture de la 13eme édition du Festival culturel international symphonique a eu lieu avec la chorale polyphonique d'Alger sous la direction musicale de Lotfi Saidi et le chef de choeur Zohir Mazari, avec la participation remarquée de l'artiste Abbas Righi. Pour sa part, l'orchestre symphonique de Chine fera également sensation en étant placé sous la co-direction de Lotfi Saidi et Chen Xieyang.

À noter qu'un riche programme attend le public cette semaine. Hier, vendredi, le festival devait débuter avec le Klenke quartett d'Allemagne, suivi de Suzhou Symphony Orchestra de Chine. Ce samedi, le public aura rendez vous avec le Trio Saint-Germain de France puis avec l'Orchestre de chambre Simon Bolivar du Venezuela. Dimanche, la soirée connaîtra trois prestations musicales. D'abord un duo du Mexique, le trio de piano Fgbou Vo d'Angola et enfin le Hator Sting ensemble d'Egypte.

Le lundi, l'Italie ouvrira le bal avec le world youth orchestra, suivra le trio Bohémo de Tchéquie. Le mardi 21 mai, le public de l'opéra d'Alger aura rendez- vous avec le Merlin ensemble Wien d'Autriche, suivra l'Orchestre symphonique de Tunisie. Enfin, mercredi soir, la clôture du festival se ferra avec l'Orchestre symphonique de Syrie, suivra celu de la soirée, l'orchestre de chambre de Moscou Musica Viva de Russie.