Madame Sihem Derardja, présidente directrice générale de l'Entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité a présidé hier r à, la cérémonie d'installation du jury pour la septième édition du prestigieux grand prix Assia Djebar du roman.

La cérémonie s'est déroulée en présence des cadres de l'entreprise et des médias. Reconduit encore cette année, le président du jury n'est autre que M. Abdelhamid Bourayou, académicien et érudit renommé spécialisé en patrimoine et littérature populaire.

Les membres du dit jury sont Madame Amina Belaala, la poétesse et traductrice Mme Lamis Saidi, M. Ahmed Ouyed, le chercheur universitaire Mohammed Ouzaghla, l'écrivain.

Djawad Rostom Touati et l'écrivain et journaliste. Yacine Zidane.

Le rôle prépondérant de ce jury consistera à évaluer les romans en compétition et à choisir, dans un esprit de transparence et d'équité, le meilleur ouvrage dans chacune des trois langues arabe, amazighte et française. Notons que pour l'instant, la liste des auteurs sélectionnés n'a pas encore été dévoilée. Aux maisons d'éditions d'envoyer d'ores et déjà les noms et titres des livres à soumettre au concours du grand prix Assia Djebar.

La date de l'installation du jury qui marque le coup d'envoi du grand prix Assia Djebar, note t-on coïncide avec le jour du décès d'Assia Djebar, autrement le 06 février 2015.

Les lauréats seront révélés lors de la cérémonie de remise des prix, programmée pour le 30 juin 2024, une date qui coïncide cette fois avec le jour de naissance d'Assia Djebar, c'est-à-dire le 30 juin 1936. Evoquant la dernière édition de 2022, Mme Sihem Derardja relèvera le nombre «record» de participants après la suspension du grand prix depuis sa dernière édition en 2019 et cela en raison de la pandémie de Covid-19. Ainsi, l'absence du prix en 2023 est ^dû nous a-t-on a signalé, « à la maigre production qui a émaillé cette année-là».Mme Derardja, réitéra en outre, toute sa «confiance à l'intention des membres du jury pour le choix du meilleur roman pour l'année 2024», espérant «découvrir de nouvelles figures

littéraires ». Pour sa part, M. Abdelhamid Bourayou soulignera l'importance du grand prix Assia Djebar, eu égard à la renommée internationale de la romancière, qui s'est distinguée dans de nombreuses formes d'expressions pour la promotion de la culture algérienne, que ce soit dans le roman, au théâtre ou encore au cinéma.

« Ses écrits représentent un modèle incontestabledans l'histoire de l'Algérie indépendante». a t-il fait savoir.

Pour rappel, le grand prix Assia Djebar est un événement littéraire marquant qui bénéficie du haut patroage du président de laRépublique, M. Abdelmadjid Tebboune, qui «voue un grand intérêt, affirmé» t-on «pour la culture, la littérature et la création». Aissi, La sixième édition qui a eu lieu en 2022 a coïncidé avec la célébration du 60 eme anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale et de la jeunesse.

Fondé en 2015 par l'Anep et l'Enag (Entreprise nationale des arts graphiques) sous la tutelle des ministres de la Communication, de la Culture et des Arts, le grand prix Assia Djebar a pout but de promouvoir l'industrie du livre et récompenser les meilleurs romans écrits dans les trois langues, arabe, amazighe et française et sans doute «prochainement en langue anglaise», ceci en raison de sa grande démocratisation qui est en train de s'opérer actuellement chez la jeunesse en Algérie, nous a-t-on fait savoir. «Nous revenons en force pour assurer la continuité et maintenir cette forme d'excellence de par cette installation officielle dans les normes internationales» a indiqué Mohammed Balhi. Et d'estimer: «Le plus important est la reconnaissance d'abord de l'Algérie d'abord ses auteurs, ensuite, il faut faire en sorte d'arriver à ce que l'industrie du livre rentre dans le cadre du soft power, car il s'agit de l'image de l'Algérie. il s'agit aussi de permettre aux écrivains qui sont reconnus chez eux, d'être édités ailleurs». Insistant en effet, sur la question de la diffusion du livre, la rencontre a permis de soulever moult sujets: « Tout le monde est concerné, que ce soit les pouvoirs publics, les traducteurs, les éditeurs, cela nous concerne tous car cela engage l'image du pays» a conclu M. Balhi.

Enfin, il est bon de noter que la date du début de dépôt des romans et les conditions de participations à la 7eme édition du grand prix Assia Djebar du roman seront annoncés ultérieurement par le jury.