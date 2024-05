La Radio algérienne, a commémoré, dimanche en son siège à Alger, le 68e anniversaire de la Journée nationale de l'étudiant (19 mai), par l'organisation d'un spectacle musical animé par l'Orchestre philharmonique militaire du régiment de Parade du commandement de la Garde républicaine, par l'interprétation d'hymnes et de chants du patrimoine artistique national. Au début de la célébration, qui a vu la présence du Directeur général (DG) de la Radio algérienne, Mohamed Baghali, de la Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi, des membres de la famille artistique, ainsi que des étudiants et d'un public nombreux, l'Orchestre philharmonique militaire du 1er régiment de Parade du commandement de la Garde eépublicaine a interprété, sous la direction du maestro Ilyès Senouci, l'hymne national algérien «Qassaman», du poète de la Glorieuse Révolution Moufdi Zakaria. Le public a suivi, à la grande salle de spectacles Lamine-Bechichi de la Radio algérienne, de nombreuses pièces musicales du patrimoine artistique algérien, ainsi que des morceaux à caractère patriotique révolutionnaire interprétés parfaitement par l'Orchestre philharmonique militaire du 1er régiment de Parade du commandement de la Garde républicaine. Par la même occasion, le DG de la Radio algérienne, Mohamed Baghali, a déclaré à l'APS que la Radio algérienne avait accueilli l'Orchestre philharmonique militaire du 1er régiment de Parade du commandement de la Garde républicaine, qui a «animé un spectacle musical distingué, reflétant les différents genres musicaux algériens traditionnels», ajoutant que la Radio avait également programmé pour la célébration de la Journée nationale de l'étudiant une conférence historique intitulée «l'étudiant algérien entre les sacrifices d'antan et les enjeux de l'avenir», avec la participation du moudjahid Noureddine Djoudi, de l'académicien Ahmed Adimi et des étudiants.