Le Haut-Ccommissariat à l'amazighité (HCA) participe activement à la 26eme édition du Salon International du Livre d'Alger (Sila), où il vient d'animer une journée thématique portant sur «Le lectorat du livre littéraire amazigh en Algérie: état des lieux et perspectives»; celle-ci a été animée par des universitaires et des éditeurs. Le panel a permis de revenir sur les étapes de développement de la littérature d'expression amazighe dans le contexte de la réalité de l'édition et de la diffusion du livre et les mécanismes à activer institutionnellement pour encourager la lecture en langue amazighe. C'est en marge de ce séminaire que Si El Hachemi Assad, secrétaire général du HCA a annoncé l'organisation, entre le 24 et 28 novembre prochain, d'un atelier «ouvert» à Adrar, lequel sera consacré à la traduction de et vers la langue amazighe. «Ce type de retraite est une véritable tradition consacrée à l'écriture et à la traduction», a-t-il fait savoir en rappelant le cycle de deux années pour tenir ce type de rendez-vous, «à un endroit tranquille et propice à la réflexion pour mettre en fusion et en complicité des auteurs, des traducteurs et des maisons d'édition». Et de signaler: «Nous avons un programme éditorial pour l'année 2024. Il est inscrit au menu de cette résidence de traduction». Cette résidence de traduction sera propice à un débat qui portera sur nombre de questions, «notamment le lectorat, de même qu'elle ouvrira des pistes pour cerner les grilles d'analyse», a, par ailleurs, indiqué Si El Hachemi Assad qui a rappelé: «Le lectorat en langue amazighe est une réalité. Cette tradition de lecture remonte aux années 1970, lorsque les étudiants étaient dans les universités d'Alger et aux années 1980, au plus fort de la revendication de la langue amazighe. Cette langue a ses lecteurs et ses défenseurs. Elle figure surtout dans le système éducatif, et ce depuis 28 ans, avec tout un contingent d'élèves et d'enseignants qui est porté à lire des textes en tamazight». Si El Hachemi Asssad a en outre spécifié: «Le lectorat en langue amazighe est donc bien là et on peut le quantifier, d'où, notre initiative de l'atelier ouvert dont la finalité consiste à établir une expertise et un conseil en vue de mettre sur chantier une prospective portant sur cette fameuse question de lectorat. Nous ciblerons une équipe de recherche qui va justement quantifier ce lectorat en expression amazighe». Le HCA participe à la présente édition du Sila avec trente et une (31) nouvelles publications, ce qui porte le nombre total de ses publications à trois cent cinquante (350). Pour enrichir cette bibliographie, Si El Hachemi Assad appelle à établir des conventions avec les éditeurs qu'ils soient publics ou privés, de même qu'il signale le recours au numérique. Au cours de cette journée thématique le HCA a porté haut les couleurs du drapeau palestinien en solidarité avec son peuple martyr. Des poètes algériens à l'instar de Brahim Seddiki et de Barkriche Hassen se sont relayés au pupitre pour déclamer des vers poignants sur la cause et surtout la nekba palestiniennes. Des lectures de textes croisés, dans les deux langues nationales, ont également été déroulées en soutien à la cause palestinienne.