Ainsi, ce n'est que justice pour la réalisatrice si la salle était comble, car ses amis et compagnons de route dans le métier étaient tous là pour la soutenir, notamment l'équipe de«Achour el Acher et Dar Lefchouche,à commencer par le grand réalisateur Jaâfar Gacem et le comédien Merouane Guerouabi, pour ne citer que ceux- là.

Il faut dire aussi que Hadjer Sebata a su s'entourer de bons comédiens pour sa première production cinématographique. Le film plante son décor dans les années 1950. Notons que Teyara Sefra est une oeuvre produite par le Centre algérien pour le développement du cinéma (Cadc) grâce au soutien octroyé par le ministère de la Culture. Il s'agit d'un film qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du soixantième anniversaire de l'indépendance, L'Avion jaune revient sur un pan de l'histoire de notre guerre de Libération nationale.

La quête de vérité

Le titre même s'inspire d'un chant populaire qui a marqué les générations. Tout commence quand Djamila alias Souhila Maâlem apprend que son frère Mustapha est tombé au champ d'honneur. Partie à la caserne, le colonel français, lui a remis même une médaille. Le jour de l'enterrement, son père campé par Sid Ahmed Agoumi fait un malaise et il est transporté à l'hôpital. Ce dernier, policier, est anéanti de regret et pleure de ne pas savoir pu défendre son fils et le sauver de la mort.

La supercherie est découverte lorsque le compagnon et ami de Mustapha révèle la vérité à sa soeur. En fait, Mustapha a été abattu de sang- froid car il a refusé d'obéir à son supérieur en tuant un villageois algérien au maquis. De là, sa soeur Djamila prend l'arme de son père et décide d'aller venger son frère. Elle est interceptée par un groupe du FLN dont ce beau brun campé par Nasredine Djoudi qui lui propose de rejoindre les rang du FLN et ainsi de monter avec lui au djebel....Un avion jaune traverse le ciel et l'on entend une dame, la valeureuse Fatiha Soltane interpréter une complainte demandant à l'avion jaune de cesser de tuer...Cet avion là, a bel et bien existé.

C'est le Morane-Saulnier MS-733 «Alcyon», de couleur jaune.. Il compte à son actif des milliers de morts et de blessés pendant la guerre d'Algérie. Hadjer Sebata s'est librement inspirée du poème populaire du nom de Teyara Sefra, qui fait référence à l'histoire d'Aïcha et de son frère Ibrahim dont les évènements ont eu lieu au village d'Ouled Sidi Mansour, dans la région du Hodna, durant la Guerre de Libération nationale. Un avion T6 effectuait des vols de reconnaissance pour identifier les emplacements des moudjahidine et les bombardait. Apprenant que son frère Ibrahim est mort, Aicha s'est mise à pleurer en se lamentant contre cet avion jaune, cet engin du mal, à l'origine de milliers de familles endeuillés durant la guerre de libération.

Honneur du peuple algérien

Ce chant aurait voyagé oralement d'un village à un autre jusqu'à se confondre avec la légende populaire, entrant ainsi dans le récit de notre patrimoine historique, comme symbole d'une complainte suite à la perte d'un être cher...Un poème chanté par les Algériens suite à la disparation d'un proche durant la guerre d'indépendance. Le film de Hadjer Sebata s'est voulu classique dans sa narration, en se basant surtout sur le flashback, pour mieux cerner l'histoire et l'attachement fusionnel, surtout qu'entretenait la soeur avec son frère.

Et de souligner ainsi l'éclatement de la cellule familiale après le décès de la mère aussi...la réalisatrice a usé aussi de nombreux effets techniques comme le travelling en cercle et les transitions visuels afin d'appuyer le passage d'une image à l'autre et mettre l'accent sur le poids du souvenir qui peut s'avérer être lourd à porter, comme un fardeau, mettant à mal le tempérament du personnage central campé par Souhila Maâlem, à la fois fragile et candide par sa spontanéité mais forte part sa détermination à aller jusqu'au bout de sa mission et par- delà, la vengeance de son frère, se mettre au service du parti pour défendre son pays et l'honneur de sa famille et ainsi de tout le peuple algérien. «Teyara Safra» est un film de 40 mn et pourtant nous n'avons pas vu le temps passer, preuve qu'il a su happer notre attention, même s'il nous laissera à la fin quelque peu sur notre faim, comme sur une note d'inachevé..Avec une belle mise en scène et un décor typique de l'époque, le film a réussi à nous projeter dans ce passé et nous faire pénétrer au coeur du drame, grâce à une Souhila Maâlem qui a crevé l'écran. Notons que la chanson du générique Teyara Sefra a été interprétée par la belle voix de Nada Reyahane