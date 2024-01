La pièce théâtrale «La nuit blanche» a été sacrée samedi du prix de la 5e édition du concours de la meilleure production théâtrale en tamazight pour l'année 2023, organisé par le Théâtre régional Kateb Yacine de Tizi Ouzou (Trto).

L'attribution de ce prix au spectacle de la troupe «Ticrad» (Tatouage), lauréate parmi les huit (8) troupes en lice pour ce concours, s'est déroulée lors d'une cérémonie abritée par le Trto dans le cadre des festivités célébrant Yennayer 2974 (12 janvier). Déjà primée par deux (2) prix lors du festival national du théâtre féminin à Annaba, la pièce, écrite par Mohamed Amine Kadi et mise en scène par Makhlouf Loucheni, est «un hymne à l'espoir et à la vie», a déclaré à l'APS son metteur en scène. «Elle met en scène un personnage marginal, vivant dans une décharge publique d'une ville, qui sauve du suicide un jeune en situation de dépit amoureux grâce au pouvoir des mots et de l'humour. Ont participé à la 5e édition de ce concours, huit (8) pièces théâtrales, représentant quatre wilayas, Tizi Ouzou, Béjaia, Bouira et Ouargla. Les auditions de ces ïtroupes avaient commencé le 12 janvier en cours.

Le concours de la meilleure pièce en tamazight a été lancé en 2018, avec pour ambition, la promotion et l'encouragement de la production théâtrale en langue amazighe dans toutes ses variantes. Il est ouvert à toutes les associations et coopératives théâtrales au niveau national, rappelle-t-on.

Les participants doivent concourir, selon le règlement de ce concours, avec une seule pièce pour adultes en langue amazighe d'une durée de plus de 50 minutes, produite durant l'année en cours.

Le premier prix de la 4e édition du concours, à laquelle avaient participé six (6) troupes théâtrales, a été, pour rappel, décerné à la coopérative culturelle «El Lemssa» (La touche) de Batna.

La pièce théâtrale lauréate recevra, en récompense, un certain nombre de représentations et une enveloppe financière de 150.000 DA. «Palestine mon pays» et «Sabre d'Al-Qods» seront interprétées par la troupe de la musique andalouse de l'opéra d'Alger, sous la direction du maestro Nadjib Kateb. Intervenant lors le la conférence de presse, plusieurs artistes se sont dits fiers de prendre part à ce gala de solidarité en faveur de la cause palestinienne, se félicitant de cette initiative qui constitue «un pont artistique témoignant de la profonde solidarité des artistes algériens avec les Palestiniens de la bande de Ghaza».