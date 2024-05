L'Expression: La Palestine: une question qui vous tient à coeur. Vous la portez à bras- le- corps.

Hamma Meliani: Oui. La Palestine est toujours dans le coeur. Outre les montages poétiques que j'ai réalisés sur des recueils d'Ahmed Azeggagh, Mahmoud Darwich, Mourad Bourboune, Frida Baghdadi et d'autres poètes ainsi que mes propres textes, «L'Axe du Monde, journal d'un génocide» est ma cinquième pièce qui aborde la colonisation de la Palestine.

Cette nouvelle création, «L'Axe du monde: journal d'un génocide» n'est-elle pas le prolongement de celle qui l'a précédée: « L'Orange?».

En effet c'est le prolongement de «L'Orange». Des petits extraits de mes pièces «La Rage des Amants» (édition Marsa 2010), et «L'Orange» (édition Tangerine nights 2020), sont ajoutés à la composition de cette oeuvre. «L'Orange», est une fable qui joue à mettre en lumière la rupture entre l'entité sioniste et les Palestiniens, où résistance, amour et sarcasme sont au service d'un théâtre qui sous des dehors cocasses, n'en demeure pas moins grave et profond.' «L'Axe du monde, journal d'un génocide», est une tragédie moderne.

Elle s'apparente à une prémonition car elle précède le début du génocide palestinien, du début de leur massacre par l'entité sioniste le mois d'octobre dernier.

Exact. Cette tragédie moderne en forme d'acte poétique traite justement de la violence et de l'usurpation des terres palestinienne par cette colonisation de peuplement qui a commencé bien avant le 7 octobre et dénonce les crimes de guerre. C'est une construction scénique de ce «Journal d'un génocide». Comme au temps du théâtre grec, la dramaturgie et le traitement théâtral de cette violence d'extermination, font appel à la présence d'un choeur et d'un coryphée pour permettre au langage poétique d'être accessible à tous les publics.

Cette oeuvre poétique écrite dans l'urgence pour un théâtre d'urgence, comment as-tu élaboré sa construction en tragédie moderne?

Suite aux crimes de guerre commis par l'armée d'occupation depuis le 7 octobre 2023, j'ai rédigé d'abord un article sur ces crimes, publié sur mes réseaux sociaux partagés plusieurs fois. L'Expression journal national agérien a republié cet article dans ses colonnes le 25 octobre 2023. Cette publication alertait des prémices d'un génocide contre le peuple palestinien. Cependant, je commençais l'écriture de cette oeuvre qui se veut un appel à la raison et à la justice véritable. La situation à Ghaza et en Cisjordanie est désastreuse et dure depuis des décennies. Condamnations arbitraires. Aucune liberté de circulation. Des centaines de détentions administratives annuelles concernent enfants, femmes et hommes, Jugés et condamnés sans aucune charge. C'est la définition de l'apartheid. Des milliers de prisonniers torturés, traumatisés. Des villages séparés par des murs pour implanter de nouvelles colonies etc... Comment alors rester indifférent face au carnage?

Ton spectacle est en création, dans l'urgence, à qui s'adresse-t-il?

Au grand public pour sensibiliser et informer les gens des violences quotidiennes subies par les Ppalestiniens dans cette prison à ciel ouvert.

Qui sont les comédiens?

La troupe est composée d'artistes divers, comédiennes, costumière, peintre, cinéaste...Des professionnels, des amateurs, des musiciens, des étudiants et des militants de toutes origines et de diverses nationalités, sensibles à la résistance du peuple palestinien et plus largement solidaires aux cotés des opprimés.

Où va être présentée cette tragédie moderne?

Le projet est de la jouer en France et à l'étranger. Nous nous préparons pour donner cinq représentations exceptionnelles en décors naturels pendant la première semaine du festival d'Avignon. Fin mai une lecture de la pièce est prévue au théâtre de Grigny et un peu partout en région parisienne. Cette tragédie mérite d'être invitée à tous les festivals de théâtre d'Algérie, de Tunisie et d'ailleurs.

Envisages-tu de présenter le spectacle en Algérie?

Je le souhaite de tout coeur, faire une tournée dans les théâtres algériens. Cette tournée pourrait même être suivie de stages de formation artistique pour les jeunes. J'ai des projets pour mon pays mais à qui s'adresser pour que cela aboutisse concrètement?