L'ambiance du festival international de théâtre continue dans son volet «off» puisque pas moins de 23 représentations théâtrales sont au programme de la salle de la Maison de la culture et des autres salles des communes de Kherrata, Akbou, Amizour, Ouzellaguen, et Tazmalt.

À la Maison de la culture de Béjaïa, le rendez-vous était avec l'une des meilleures productions nationales «Leflouka». La pièce «Leflouka» (la barque), écrite par Seïf Eddine Bouha et mise en scene par Ahmed Aggoube, présentée, lundi, en «off» de la 12e édition du Festival international du théatre de Béjaïa a fait sensation. Elle a même fait monter le public présent dans la fameuse barque de fortune.

Lauréate du Premier Prix du festival du théâtre arabe de Sétif, «Leflouka» a tout simplement subjugué le public béjaoui. Marqués par un humour corrosif, les deux rôles, campés par Sabrina Korichi et Seïf Edine Bouha, ont été époustouflants durant pas moins de 80 mn de jeu sans relâche. Un jeu d'acteur marqué par des répliques incisives

La trame de la pièce s'inscrit dans le registre des pièces à trame tragique. Elle met en scène l'histoire d'un couple sans enfant qui tente de traverser la mer en «haraga» dans l'objectif de se faire soigner afin d'avoir des enfants. Ils risquent leur vie dans l'espoir d'égayer leur foyer. À leurs risque et péril, ils s'aventurent en pleine mer et là commence leur histoire sur une barque de fortune. Une traversée marquée par des moments de colère, de joie, de détresse et surtout d'angoisse.

La femme, plutôt raisonnable, essaye de convaincre son mari de rebrousser chemin pour éviter la catastrophe, mais qui reste au fond d'elle-même tentée par l'aventure. Ils se remmémorent et racontent toute leur vie de couple depuis leur première rencontre. Toute la traversée est marquée par des moments forts.

Elle a été meublée par l'échange et la discussion au cours desquels, le spectateur, prendra, tout le loisir de découvrir leur vie, leurs intimes souvenirs aussi choquants que rigolos. Même le public a pris goût en se sentant en plein dedans. Des éclats de rire, des pleurs, de la peur, de l'espoir...tout était dans la barque durant toute la traversée jusqu'au moment tragique. La femme a pu convaincre son mari de faire demi-tour. Ce dernier revient à la raison de sa femme, en mer, mais c'était sans compter sur la fiabilité du moteur. Ce dernier ne répond plus, et le couple rattrapé par la grande houle.. terminant ainsi le drame d'une histoire, qui est loin d'être un conte de fées.. mais plutôt une réalité amère qui gagne de plus en plus des jeunes et plus jeunes...

Le nombreux public présent est sorti très satisfait, voire même ébloui au point de faire une demande au commissariat du festival,celle de la reprogrammer dans la mythique salle du TRB...une demande acceptée par le commissaire du festival, M. Benaïssa qui a programmé la pièce pour aujourd'hui, jeudi 19octobre, à partir de 19 h... à la bonheur.