Apic Edition recelait cette année une véritable pépite, durant le Sila. Dommage qu'elle soit passée inaperçue! Il s'agit du roman «Bel abîme» du jeune écrivain tunisien Yamen Manai. Ce dernier est disponible dans la collection «Terres solidaires». Initialement paru aux Éditions Elyzad, à Tunis, il vient d'être coédité par huit éditeurs d'Afrique. C'est le seizième titre de la collection «Terres solidaires», qui vient de paraître dans huit pays africains!

En effet, «Bel abîme» de Yamen Manai, est, aujourdhui, coédité par les Ééditions Amalion (Sénégal), Apic éditions (Algérie), Atelier des nomades (Maurice), Éditions Ganndal (Guinée), Éditions Graines de Pensées (Togo), Éditions le Fennec (Maroc), Éditions Proximité (Cameroun) et Sankofa & Gurli (Burkina Faso). Pour info, la collection «Terres solidaires» est née en 2007, pour favoriser la circulation de la littérature africaine dans l'espace francophone et ce, grâce au processus de coéditions solidaires, accessibles auprçs du lectorat africain.

Elle est ouverte depuis 2019 à la réédition de textes parus en premier lieu au catalogue de maisons d'édition africaines. L'ouvrage en question a été réalisé avec le soutien de Alliance internationale des éditeurs indépendants et l'organisation internationale de la francophonie.

Un amour

de Bella

Notons que ce livre a reçu de nombreux prix depuis sa sortie en 2022 et a été même adapté au théâtre. Né en 1980, à Tunis, Yamen Manai vit à Paris. Ingénieur, il travaille sur les nouvelles technologies de l'information. «Bel abîme» et ses précédents romans, «La marche de l'incertitude» (2010), «la sérénade d'Ibrahim Santos» (2011) et «l'amas ardent» (2017) sont tous publiés aux Éditions Elyzad, en Tunisie.

«Bel abîme» raconte la tragique histoire d'un jeune garçon de 15 ans, qui vit dans un quartier populaire en Tunisie. Sa descente aux enfers, il la confiera à un avocat commis d'office afin de le défendre....A ce dernier, il va lui décrire comment est- il arrivé à devenir un meurtrier, ce qui l'a poussé à tirer sur son père, sur un agent municipal, sur un maire, sur un ministre, toujours en visant la main..l'on comprendra, au fil des pages, que ce pauvre garçon n'a pas eu la vie facile, terrorisé, déjà à 5 ans, par son père, frimeur, de son état, pourtant docteur à l'université, mais délaissant entièrement son enfant, le jeune narrateur ne pouvait compter non plus sur sa mère docile, silencieuse et complice.

Une chienne

de vie

L'adolescent dressera la trajectoire de comment on est poussé à bout lorsqu'on a personne, si ce n'est le livre et l'affection d'une petite chienne qu'il accueillera chez lui, bébé et avec laquelle il fera trois longues années de chemin avant que son père, ne décide de la jeter dehors, en proie aux tueurs d'animaux. L'auteur dénoncera ainsi cette loi qui préconise le meurtre des chiens errants «pour que le peuple n'attrape pas la rage»!

Belle parabole, lorsqu'on constate tout le désenchantement accumulé, en dix ans, après la chute de Ben Ali et surtout les fausses promesses de la révolution tunisienne, brillamment brossées par ce jeune écrivain dont la plume se veut aussi bien incisive qu'émouvante. Ainsi, face à cet avocat à qui il va raconter tous ses malheurs et ceux de sa société, nous faisons face à un contre-procès machinal, contre lequel ce jeune narrateur va se défendre pour absoudre ses crimes, tout en les assumant entièrement.

Yamen Manai n'en finit pas d'énumérer moult injustices auxquelles fait face le peuple tunisien, malgré la liberté d'expression acquise et la démocratie qui n'a pas effacé pour autant la paupérisation de son champ de vision, encore moins les diverses injustices sociopolitiques dont souffrent beaucoup les jeunes Tunisiens qui finissent par choisir la voie de l'émigration clandestine notamment...

Que doit-on comprendre de tout cela? Que c'est trop tard? Que la rage est déjà là, tapie dans l'ombre, prête à exploser à nouveau?

Mais, est ce déjà trop tard finalement? Un peu d'amour glané chez cette chienne c'est tout ce que quémandait, pourtant, ce jeune lettré, sans doute promis à un grand avenir, si ce n'est tout ce qui vous attire vers le bas et vous change en pire...

Et c'est ce qui arriva à notre antihéros lorsqu'il perdit Bella, son ami, son amour, celle qui a fait naître en lui ce «bien», transformé en mal à présent depuis qu'elle ait été abattue de sang- froid, sous ses yeux...terrorisé, martyrisé.

Il sera, ironie du sort, comparé à un terroriste par les médias...Ainsi est-il parfois préférable de se faire justice par soi-même?

Aux lecteurs d'en juger..

«Bel abîme» est le fruit d'une très belle plume narrant une triste histoire qui saura remuer en vous, à coups sûrs, tous les tréfonds de votre coeur. Un livre sec, qui se lit d'une traite car abordant les choses, avec vérité, sans concession. Âmes sensibles et surtout amoureux inconditionnels des animaux et des chiens, s'abstenir!