La réalisatrice, productrice et comédienne franco-algérienne Maïwenn sera présente durant la quatrième édition du Festival international d'Annaba du film Méditerranéen, c'est ce qu' a annoncé le commissariat du festival lors d'un communiqué posté sur les réseau sociaux. L'auteur du film «Polisse» viendra animer une master-class sur l'acting et la direction d'acteur pour la jeunesse d'Annaba, et présentera aussi son film «Jeanne Du Barry», qui, pour rappel, avait a été projeté en ouverture du Festival de Cannes 2023. Aussi, la réalisatrice du film «Adn» tourné en partie pendant le Hirak et qui n'a jamais été présenté en Algérie, sera de retour dans le socle de ses racines. Celle qui considère l'Algérie comme sa madeleine tel Proust, viendra présenter ainsi son dernier film qui porte sur l'histoire scandaleuse d'une fille du peuple avide de culture et de plaisirs, et qui met à profit ses charmes et son intelligence pour gravir un par un les échelons de la société. Elle devient la favorite du roi Louis XV, qui ignore sa condition de courtisane mais retrouve auprès d'elle le goût de la vie. Les deux tombent éperdument amoureux. Contre toutes les convenances, Jeanne s'installe à Versailles. Et son arrivée scandalise la cour. Un film dans lequel on retrouve à l'affiche, le non moins controversé Johnny Depp.

Une soixantaine de films au menu

Quel sera la réaction du public annabi face à ce film? C'est ce que l'on va voir. En attendant, le festival dans sa quatrième édition s'annonce grandiose compte tenu du nombre de films qui sera attendu, une soixantaine, et la qualité aussi de ses invités entre équipes artistiques des films, acteurs, réalisateurs et producteurs... l'on retiendra d'orés et déjà le nom du réalisateur et scénariste turc, Nuri Bilge Ceylan, qui présidera le jury de la compétition officielle du 4e Festival du film méditerranéen d'Annaba, prévu du 3 au 9 novembre au Théâtre régional Azzeddine-Medjoubi. Plusieurs fois distingué dans des festivals internationaux pour ses films comme «Nuages de mai», «Les herbes sèches» ou encore «Winter Sleep», Palme d'or du Festival de Cannes en 2014, Nuri Bilge Ceylan a fait partie des jurys de nombreux événements cinématographiques prestigieux. Il est bon de noter que Nuri Bilge Ceylan est déjà venu en Algérie en mars 2012 dans le cadre d'un événement, organisé, par l'Aarc à l'époque et baptisé MediterraCiné. En effet, le grand réalisateur turc, Nuri Bilge Ceylan, quatre fois primé à Cannes (2003, 2006, 2008 et 2011), était venu présenter à l'ouverture, son très beau film, «Il était une fois en Anatolie».

Des rencontres-débats, master class et ateliers

Aussi, il sera cette fois, de retour en Algérie, après une dizaine d'années comme président de jury du Festival du film méditerranéen d'Annaba qui «sera composé de personnalités du 7e art», précise le commissariat du Festival, qui voit en la présence du réalisateur turc à sa tête, «une reconnaissance de l'importance de cet évènement cinématographique» qu' abrite la ville d'Annaba depuis 2015, et qui accueille pour cette édition, l'Italie en invité d'honneur. Notons que pour les porteurs de projets cinématographiques, plusieurs concours ont été lancés, soit le concours d'aide au développement de scénario court-métrage, le concours d'aide à la production de court-métrage et enfin le Concours d'aide à la post-production d'un court-métrage.Cinq projets seront retenus. Les candidats auront l'opportunité de pitcher leurs projets devant des professionnels du cinéma pendant le festival. Aussi, en s'adressant également aux professionnels, mais aussi aux amateurs du secteur du 7 eme art, des ateliers de formation ont également été lancés. Ces derniers comprendront sept spécialités, à savoir le son, l'image, le montage, le scénario, la production et enfin la réalisation d'un court-métrage. Ils seront dirigés par une panoplie de professionnels algériens et étrangers. En somme, la quatrième édition du Festival international du film méditerranéen d'Annaba s'annonce bien studieuse, entre projections, rencontres-débats et master class. Pour connaitre le programme en détail, rendez-vous samedi prochain, à partir de dix heures du matin, au Palais de la culture Moufdi Zakaria!