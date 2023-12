Cette fois-ci, c'est à un roman qu'ont droit les lecteurs. Il s'agit de «Anza» de l'écrivain Jugurta Adjout. Le récit a pour sous-titre: le secret de Malpeza. Le roman de Jugurta Adjout déborde d'imagination. Le personnage principal se prénomme Anza. Il s'agit à la fois d'un prénom et d'un symbole car Anza signifie les gémissements d'un mort sur le lieu où il a rendu l'âme. L'anza se manifeste à chaque anniversaire du décès de l'individu en question. Dans ce roman, Anza décide d'accompagner Akal jusqu'à son dernier souffle. Akal, c'est la terre en tamazight. On comprendra vite que l'auteur a décidé de miser énormément sur la symbolique dans son livre. Suite à un incendie ravageur, l'optimiste paysan quitte son «paradis» et prend le large avec «Le tyran». Son exil, plein d'aventures et d'enseignements, lui a permis de transcender le temps et l'espace grâce à la force de son esprit et son attachement à son identité et à sa culture. Le jeune fermier débarque alors sur l'île de Malpeza qui lui insuffle une deuxième vie. «Avec son amour de la sagesse, sa soif de liberté et sa quête de la vérité, Anza se retrouve mener une enquête vitale pour l'île dont les éléments le renvoient à Tamurt! Tafat lui éclairera-t-elle le chemin? Parviendra-t-il enfin à interpréter son rêve existentiel qui hante sa mémoire?», lit-on dans le résumé de l'ouvrage rendu public par l'éditeur. Ce roman est à la fois un conte fantastique qu'un récit initiatique. Il recèle une dimension spirituelle indéniable comme le montre la conclusion du résumé: L'homme humble, qui vit en harmonie avec son âme, parvient à vaincre la peur, l'hésitation et les séquelles du drame; la paix intérieure est une arme redoutable qui peut abattre l'ogre de l'incertitude obstruant la voie de la lumière. Il faut noter que le romancier Jugurta Adjout est également poète. Il a à son actif deux livres publiés chez les Éditions Edilivre, en France: «Le berceau de l'espoir» (2019) et «Depuis que le vent était un soupir» (2020). Jugurta Adjout a été lauréat du Prix du Concours national de la poésie organisé par la bibliothèque de la lecture publique de Béjaïa en mai 2023. Passionné de la littérature russe, en particulier, et celle du mysticisme, à sa tête Djalal Din Rumi, il a traduit le poème du célèbre poète russe Mikhaïl Lermontov «Les trois palmiers» - en langue amazighe: «Kra? n tezdayin».

Avec «Anza - Le secret de Malpeza», il se range dans la littérature tragique, représentée selon lui, et sans égal, par l'illustre Ernest Hemingway.

