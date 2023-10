Enfin, Mohamed Dib en langue amazighe! Il vaut mieux tard que jamais. Les trois romans phares représentant la trilogie algérienne de l'immense Mohammed Dib ont été traduits en langue amazighe. Les trois ouvrages écrits désormais dans la langue chère à Mouloud Mammeri sont disponibles au stand des éditions Sedia au Pavillon central. Les livres en question traduits en tamazight sont: «Azetta» (Le métier à tisser), «Axxam amekran» (La grande maison) et «Ajajih» (L'incendie). Cette initiative est à saluer et à inscrire à l'actif de la maison d'édition Sedia qui a toujours réalisé un travail original. C'est Sedia Algérie qui a réédité tous les romans de Rachid Mimouni, romans disponibles d'ailleurs, tout au long du Sila, avec des prix défiant toute concurrence. Toutes les oeuvres de Rachid Mimouni y sont proposées à 500 DA pour chaque titre acheté. Afin d'évoquer l'expérience de la traduction des trois romans de Mohammed Dib en langue amazighe, le stand de Sedia a programmé une table ronde le 2 novembre à 14 h avec Hamid Bilek (traducteur) et Hacène Halouane de l'université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou. Dans le cadre des nouveautés de la 26ème édition du Salon international du livre d'Alger, la même maison d'édition a publié: «Papillon, tu étais chrysalide», un roman de Imene Bensitouah. A.M.