Le Salon national du livre, organisé à la place du 1er novembre, jouxtant la Maison de la culture de Tamanrasset, a enregistré une large affluence du public. Placé sous le signe «Tamanrasset, berceau de l’écriture et du livre», ce rendez-vous culturel enregistre la participation de 93 maisons d’édition, a indiqué le membre du comité d’organisation, Hichem Mohieddine.

Une exposition proposant plus de 21.000 titres a été organisée, a-t-on ajouté.

Ce salon vise à promouvoir la lecture, notamment parmi les jeunes, à faire connaître les œuvres littéraires et à encourager l’investissement dans le domaine de l’édition, en plus d’offrir un espace approprié d’échange entre éditeurs et lecteurs, a-t-il souligné.

Pour sa part, le directeur du livre et de la lecture publique au ministère de la Culture et des Arts, Tama Tidjani, a indiqué que cette exposition traduit la volonté de développer les habitudes de lecture, notamment parmi les jeunes à Tamanrasset et dans le Grand Sud en général, en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant la promotion et la valorisation de la culture à travers le pays.

Le programme de cet évènement culturel, qui se poursuit jusqu’au 24 avril en cours, prévoit une panoplie d’activités culturelles, des conférences littéraires sur des thèmes afférents au livre et la publication, en sus de

récitals poétiques, selon les organisateurs.