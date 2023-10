Au départ, il devait y avoir un film sur l'Algérie et le cinéma dans la révolution. L'interview de Pierre Clément a été faite par Abdenour Zahzah en 2004. Ce dernier expliquera lors du débat, qu'il a tenté d'interroger les autres tels que Chandarli, René Vautier, Jaques Charby, qui décédera le jour même du tournage... mais il se résoudra vite à se concentrer sur Pierre Clément «le plus vrai de tous. Il se suffit à lui-même avec ses films, au lieu de ramener, aujourdhui, des gens qui vont se mettre à mentir..». Mais cet interview restera dans les tiroirs, jusqu'à cette année où Abdenour Zahzah décide de reprendre son film et aller jusqu'au bout de sa mission et tenir ainsi sa promesse à Pierre Clément... Sa motivation? Réhabiliter la vérité historique en affirmant que Pierre Clément était le pionner, voir le premier à avoir pris la caméra pour témoigner concrètement de la situation des Algériens pendant l'occupation coloniale. Un français qui a fallu être accepté, toléré par les Algériens au «djebel» où on parlait peu, mais on se comprenait par les gestes et le regard surtout.

Zoom sur l'Algérie coloniale

Aussi, le film de Zahzah met en scène un cinéaste qui, par mise en abyme, dévoile par bribes d'images, les siennes, tout un pan de notre histoire, tout en commentant la totalité de ses oeuvres, véritables pépites d'archives de l'Algérie sous l' occupation dans les années 1958. Assis sur son fauteuil chez lui en 2004, Pierre Clément face à ses films les plus importants, à savoir «Sakiet Sidi Youssef», «Réfugiés algériens», réalisé avec Djamel Eddine Chanderli, ainsi que «L'ALN au combat», aux côtés d'extraits de «Djazaïrouna» de Djamel Chandarli et «voix de l'Algérie», décortique son travail de documentariste, rappelant sans cesse qu'il n y a aucune mise en scène derrière chaque image. Des images atroces de familles et d'enfants abandonnés à leur misère, dans la famine, obligés à l'exil, notamment en Tunisie où cette dernière les accueillera avec générosité. Le film rappelle le combat et la détermination des moudjahidine algériens à lutter contre l'armée française pour libérer leur pays du joug colonial.

Un sujet qui faisait incontestablement écho à ce qui se passe actuellement en territoires occupés de la Palestine. Les images en noir et blanc de Pierre Clément sont désarmantes de crudité, ou comment l'humain est réduit à survivre et résister malgré tout...Des images qui rappellent que les guerres quelles qu'elles soient sont bien tristes et injustes car charriant toujours des milliers de victimes et d'innocents.. Le cinéaste dira avoir été torturé également lors de son arrestation tout en affirmant haut et fort sa prise de conscience très tôt pour la cause algérienne. Sa mission: montrer ce qui se passe en Algérie, en raison du manque d'images et d'absence de relais pour dévoiler la supercherie vile de l'oppresseur et ainsi sensibiliser ce qui ce passe à l'échelle mondiale.

Un homme attachant et résolument engagé

De la nécessité de préserver et sauvegarder ces archives tel que le fait, aujourd'hui, un autre militant de l'image en la personne de Nabil Djedouani, actuellement en Algérie afin de collecter des images et les numériser...Fort émouvant, le film traversé aussi par des images de liesse de l'indépendance de l'Algérie, dresse le portrait plein de tendresse, d'un homme attachant et attaché à l'Algérie qui finira par être libéré le 08 octobre 1962, après s'être fait emprisonner à Annaba. Parti en Suisse, il retournera apres en Algérie, et finit par s'installer définitivement en France jusqu'à sa mort en 2007.

«Pierre clément a été touché sincèrement et profondément par ce qui se passait en Algérie. C'était un homme naïf. C'est René Vautier qui l'a ramené en Tunisie pour filmer, lors de leur indépendance, car il avait une caméra. Ils ont filmé d'abord en Tunisie..»(...) quand Pierre clément est rentré en prison. Le cinéma s'est arrêté jusqu'aux années 1961 quand Lakhdar Hamina est venu après qu'il ait été envoyé par le FLN étudier le cinéma en Tchécoslovaquie».

À propos des films utilisés, Abdenour Zahzah qui fera remarquer que ce sont des oeuvres «signées», doivent être restaurées et préservées (...) malheureusement, à la cinémathèque et en Algérie, on ne sait pas qui restaure les films. Il faut voir des films avec des visionneuses. On n'en a pas malheureusement!» Né en 1979 à Blida, Zahzah a déjà réalisé plusieurs films documentaires qui ont été primés dans de nombreux festivals nationaux et internationaux, tels que le court métrage «Qaraqouz» (2010) et le long métrage documentaire «L'oued» (2013). Son prochain long métrage fiction sur Frantz Fanon sortira bientôt.