«Un programme équilibré, complet et varié.» c'est ce qu'a annoncé et promis, lors d'un point de presse, Mohamed Iguerb, le commissaire du Salon international du livre d'Alger (Sila) à propos de la 26ème édition qui se tiendra, du 25 octobre au 4 novembre, au niveau du Palais des expositions, la Safex, Pins Maritimes et ce sous le slogan «L'Afrique écrit son avenir». En effet, plus qu'un pays invité d'honneur, c'est tout un continent, le nôtre qui est convié, cette année à la manifestation culturelle la plus populaire qui attire chaque année plus d'un million et demi de visiteurs issus de tout le territoire national. L'état n'a pas lésiné sur les moyens pour mettre le paquet et assurer la réussite de l'événement le plus important de la rentrée culturelle. En effet, dix milliards de centimes est la somme du budget alloué à ce salon, «l'une des plus grandes expositions au monde et le premier dans les pays arabes, africains et méditerranéens en termes de participation, de demande et de ventes» a fait aussi savoir M. Iguerb à propos de cette grande manifestation qui s'adresse en premier lieu aux éditeurs et au public et dont les préparatifs ont commencé, il y a déjà, neuf mois, nous a-t-on indiqué. Cette année, le salon verra ainsi la participation de 1.283 exposants, dont 267 exposants algériens, 361 exposants arabes et 625 exposants étrangers, répartis sur une superficie dépassant 20.000 m².

40 activités au menu

«Une participation qualifiée par M.Iguerb de «record, qui n'a jamais été atteint lors des précédentes éditions». À propos de la thématique du Salon International du Livre d' Alger, le commissaire indiquera que cette édition aura pour objectif de «mettre en évidence les acquis historiques communs, les présentera et les valorisera culturellement et économiquement, en plus de passer en revue les aspirations des pays et des peuples africains, notamment l'Algérie». Et Nourredine Azzouz, coresponsable du volet programmation, qui comprendra pas moins de 40 activités littéraires, soulignera-t-il pour sa part: «Au Sila l'Afrique n'a jamais été terre incognito. Le continent a toujours été présent au Sila depuis sa création. Sa présence s'est affirmée et s'est accentuée au tournant des années 2000 en particulier en 2009, avec l'avènement du festival culturel panafricain. L'Afrique à l'honneur, c'est une évidence même!» Et d'ajouter: «On parle souvent de l'Afrique comme horizon géopolitique et géoéconomique. On s'est dit, pourquoi ne pas parler cette fois de la question de l'Afrique comme horizon géocuturel? Entre nous, il y a des concordances dans le temps, et dans le discours. Nous avons en Algérie des laboratoires, des universités et des chercheurs qui travaillent sur la question africaine dans sa diversité. (...) Si l'on pouvait retenir un seul terme clé, ce serait l'Afrique comme horizon géoculturel. Il y aura, entre autres, une séance sur la question de la traduction de l'arabe vers le français et vice versa et de l'arabe vers l'anglais. En Afrique australe et en Afrique anglophone, il y a des auteurs extrêmement importants dont il faut connaître et faire connaître à notre publi....»

Des hommages et des

invités de marque

Notons que les 40 activités culturelles et littéraires programmées seront réparties comme d'habitude à travers moult conférences, et «estrades», rencontres-débats, séminaires et vente-dédicace sur la littérature, l'histoire et la civilisation mais aussi le patrimoine et les langues, ainsi que d'autres problématiques liées à la recherche et à l'économie.. sera également présent le monde de l'enfance et de la jeunesse, en présence de personnalités algériennes, arabes, et étrangères, en plus de consacrer un programme célébrant l'anniversaire de la révolution du 1er novembre, intitulé «Novembre au coeur du Sila». Plusieurs figures éminentes devront participer à ce salon, dont des hommages qui seront rendus entre autres à Rachid Boudjedra, Ouassini Laredj, et Lahbib Sayah d'Algérie ainsi que Maïssa bey. Des invités du Camroun, de Guinée, du Mali, de la Palestine, du Soudan, de la Tunisie, de la Syrie, de la Jordanie, des États-Unis, du Mexique et du Royaume-Uni seront également présents. Le public du Sila pourra rencontrer des personnalités littéraires et intellectuelles reconnues et passionnantes avec lesquels il pourra échanger. Parmi ces écrivains on citera Calixthe Beyala (Cameroun), Thierno Monenembo (Guinée), Akli Tadjer (Algérie-France), Fatoumata Keita (Mali), Manhougnan Kakpo (Bénin) etc. Parmi les historiens de marque, on peut citer aussi Todd Shepard (États-Unis), Malika Rahal (Algérie), Amar Mohand-Amer (Algérie), Fouad Soufi (Algérie)...La Palestine qui vit aujourd'hui des instants tragiques de son histoire sera présente à travers la participation des écrivains et intellectuels comme Ibrahim Nasrallah et Yahia Yakhlef. Notons qu'un hommage sera rendu à Nelson Mandela, dix ans après sa disparition, de même qu'un autre hommage sera rendu au poète émérite Moufdi Zakaria, auteur des paroles de l'Hymne national Qassamen. Extra-muros, la 26eme édition du Sila accueillera au Palais de la culture un colloque international sur le soufisme, cette dimension spirituelle de l'islam sunnite, profondément partagée par l'Algérie. De même que la Bibliothèque nationale d'El Hamma accueillera une rencontre internationale sur les oeuvres et la pensée de Malek Bennabi, qui sera animée par des chercheurs algériens et étrangers.

Le numérique et le livre: axe important du Sila

Aux côtés de cette focalisation africaine, nous apprend-on, le Salon International du Livre d'Alger, propose un pôle édition numérique, un thème d'actualité déjà évoqué par le passé, mais qui, cette année, prendra une importance particulière. L'objectif est de réunir dans le même espace les professionnels du livre et ceux de l'informatique, du numérique et du digital. Un thème qui s'imposait aussi au regard du processus de numérisation engagé dans tous les domaines d'activités du pays, tel initié par le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune. D'ailleurs, un concours de la meilleure application du livre numérique a été lancée et se tiendra jusqu'au 15 octobre, de même qu'un second concours, en relation cette fois avec le logo du Sila. Ce dernier tend rassemblement à rechercher une nouvelle image de charte graphique. Notons que tout ce qui concerne le volet «Numérique», un chapitre des plus importants au cours de ce Sila, aux cötés de la littérature africaine notamment, se tiendra à la salle Ahaggar. En effet, le deuxième volet important du Sila est le livre et le numérique. Une problématique qui se pose avec acquitté durant notre époque et qui constituera un point important auquel le Sila va se consacrer. «Nous sommes en situation de difficulté sur le plan numérique. C'est partant de ce constat-là, qu'on s'est dit que le numérique offre des possibilités et des solutions de sorties et qu'il fallait donc aborder ce sujet. Aujourd'hui, au bout d'un clic, n'importe quel citoyen a accès au texte qu'il a envie de consommer ou de consulter. C'est révolutionnaire. Une thématique qui mérite d'être abordé et approfondi en présence de nombreux spécialistes, en relation avec le livre» tiendra à faire savoir Nourredine Azzouz qui fera remarquer aussi qu'une importance particulière sera tournée vers l'enfance et la jeunesse, à travers notamment des ateliers destinés aux enfants, aux jeunes et aux adolescents. Un Espace qui sera ouvert en permanence et sera encadré par des pédoéducateurs et pédopsychiatres qui vont initier les enfants à des ateliers d'écriture de récit mais aussi des ateliers de pratique théâtrale. Ceci, en ce qui concerne le volet créatif et récréatif. Un autre espace sera plus académique et sera destiné au public jeune. Il s'agira de combiner le regard et les expériences des auteurs et des spécialistes de l'écriture avec celui du jeune public et ce, autour de la question: comment écrire en s'adressant à un public jeune et à l'enfance? Un espace sera également dédié aux enfants aux besoins spécifiques et sera aussi encadré par des éducateurs... Gageons que cette édition rempotera un franc succès et attirera encore plus de monde comme chaque année.. Enfin, il est bon de signaler que l'ouverture pour le public sera le jeudi 26 octobre. Le Sila s'étalera jusqu'au 04 novembre. Le salon sera ouvert de 10h du matin jusqu'à 22h.