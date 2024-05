Le Palais de la culture Moufdi Zakaria a abrité jeudi matin l'inauguration du 9e Festival national de la création féminine qui se poursuivra jusqu'au 17 mai. C'est dans une ambiance de liesse que s'est ouvert la neuvième édition di Festival national de la création féminine, et ce, devant un large parterre d'invités du milieu de l'art et de la culture. Placé sous le slogan «Mode et Bijoux, Patrimoine Culturel à travers l'Histoire», ce salon s'est ouvert en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, qui était accompagnée à cette occasion par les ministres de et des Energies renouvelables, Fazia Dahleb et du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche, ainsi que du chevronné commissaire du Festival, Sid Ali Benmerabet, sans oublier l'humoriste et comédienne Yamna, présente comme maîtresse de cérémonie. Ce salon a permis aux visiteurs de se rendre compte de la richesse de notre patrimoine vestimentaire, notamment el kaftan qui est mis à l'honneur dans une très belle scénographie.

D'ailleurs, toutes les tenues traditionnelles exhibées étaient rehaussées d'une exigence professionnelle et disposées d'une façon telle que l'on pouvait très bien les admirer. Plusieurs stands dédiés à l'habit traditionnel algérien, au bijou et à l'artisanat, figurent en outre dans le cadre de ce salon qui met à l'honneur le travail d'orfèvre que réalisent de nombreuses femmes afin de perpétuer notre patrimoine culturel matériel.

Rappelons que cet événement est organisé dans le cadre du hois du Patrimoine (18 avril- 18 mai) et entend mettre en valeur le savoir-faire et les compétences qui contribuent à la préservation du patrimoine vestimentaire et les métiers liés à la broderie, la couture et le bijou.

Des concepteurs de vêtements traditionnels, créateurs et artisans spécialisés dans le costume traditionnel et les parures, issus de différentes régions du pays, proposeront, en effet, durant une semaine, leurs créations avec une «vision contemporaine».Dans son allocution d'ouverture, note t-on, la ministre de la Culture a, à juste titre, exhorté les participants à oeuvrer pour la «valorisation et la préservation des différents éléments du patrimoine national», soulignant l'importance de ce Festival de la création féminine qui, a-t-elle estimé demeure «un rendez-vous de la créativité visant à faire connaitre les créations de la femme algérienne» qui a toujours «contribué de manière exceptionnelle à la valorisation et la préservation du patrimoine», Ce salon est aussi composé de plusieurs espaces, dont celui relatif à l'exposition académique sur l'histoire du costume, mais aussi à différentes start-up opérant dans le domaine artistique, sans oublier les ateliers des artisans qui proposent leurs produits. Il est d'ailleurs question de lancer une plate-forme baptisée «be djazairi» (sois algérien) pour donner une visibilité à l'international au patrimoine culturel algérien à travers une base de données en ligne regroupant les entreprises spécialisées dans la création vestimentaire.

La formation n'est pas en reste durant ce salon, puisque des artisans présenteront à travers des ateliers interactifs leurs créations (bijoux, vêtements, broderie) et feront la démonstration de leur créativité et savoir-faire devant le public.

Des master-class dédiées, notamment à la broderie d'art, la confection de bijou et le design sont également au programme de ce festival dédié à la création féminine, qui donne à découvrir aussi des écoles de formation spécialisées, notamment dans la broderie, la confection de bijoux, la taille de pierre et le tissage, en plus des musées qui présenteront des collections vestimentaires et bijoux.

Aussi, des conférences sur le costume et le bijou animées par des universitaires et spécialistes du patrimoine vestimentaire, sont également au programme du festival.

En somme, un programme tres riche vous attend. N'hésitez pas à y faire un tour!