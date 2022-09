C'est l'une des plus grandes photographes contemporaines, à la vie marquée par les morts: du sida à la crise des opiacés, son dernier combat, le parcours de Nan Goldin est dévoilé comme jamais dans le documentaire qui a remporté le Lion d'or à Venise.Signé Laura Poitras, «All the Beauty and the Bloodshed» est un voyage à travers la vie de la photographe de 68 ans, connue pour ses clichés du New York underground et qui a tant côtoyé la mort. Les amateurs connaissent déjà bien Nan Goldin, qui a pratiqué l'autoportrait et dont l'oeuvre documente une vie hors des sentiers battus. Auprès de Laura Poitras, la photographe se livre encore un peu plus, troquant l'appareil photo pour le micro.»Nos sessions (d'enregistrement) ensemble étaient comme une thérapie sans thérapeute. J'ai parlé de choses très douloureuses», a expliqué à Venise Nan Goldin, très tôt marquée par la mort de sa soeur aînée, profondément dépressive. Sur ce traumatisme, le film, en lice pour le Lion d'or, revient avec les comptes rendus des psychiatres décrivant une enfant privée de tout soutien avant de sombrer, mis en parallèle avec un témoignage rare des parents de Nan Goldin, aux allures de couple américain parfait, filmés par cette dernière.Contre-champ: le rapport des médecins psychiatres de l'époque, selon lesquels ce n'est pas «Miss Goldin», la soeur chérie de Nan, mais bien «Mme Goldin», cette mère défaillante, qu'il aurait fallu soigner.