En raison de la situation et des événements tragiques que vit actuellement la Palestine, le ministère de la Culture et des Arts annonce l'annulation de toutes «les manifestations festives». Aussi, le Festival Culturel International de Musique Symphonique qui devait se tenir dans sa 13ème édition, du 19 au 26 octobre, à l'opéra Boualem Bessaïh est reporté à une date ultérieure, et ce, vu la situation actuelle en Palestine et en soutien à son peuple. Notons que les billets déjà achetés restent valables. Les projections cinématographiques qui se déroulent chaque samedi au niveau de la cinémathèque algérienne dans le cadre du soixantième anniversaire de l'indépendance de l'Algérie sont maintenues, tout comme le festival international du théâtre de Béjaïa qui a débuté jeudi dernier.