Le court métrage de fiction «Desert Rose» du réalisateur algérien Oussama Benhassine a remporté le prix du jury dans la catégorie courts métrages de fiction, lors du 13e Festival du cinéma africain de Louxor en Egypte, qui s'est tenu du 9 au 15 février, ont annoncé les organisateurs. Egalement scénariste de «Desert Rose», Oussama Benhassine a vu son film, produit en 2023 dans le cadre du soixantenaire de l'indépendance par le Centre algérien pour le développement du cinéma (Cadc), concourir aux côtés de six autres oeuvres représentant plusieurs pays africains dont le Soudan, le Kenya, la Mauritanie, la Libye et l'Egypte. D'une durée de 26 minutes, «Desert Rose» revient sur les explosions nucléaires menées par la France coloniale dans le S53-*sud algérien et les désastres qu'elles ont causés aux habitants de ces régions ainsi qu'à leur environnement qui continue d'en subir, à ce jour, les conséquences, que le réalisateur dénonce dans son film avec force, rappelant les atrocités et les crimes commis par la colonisation française en Algérie. D'autre part, la section des longs métrages (compétition officielle du festival) a vu la consécration du film soudanais, «Goodby Julia», réalisé par Mohamed Kordofani, alors que le prix du jury dans cette catégorie est revenu à la fois au film tunisien «Derrière les montagnes» et au long métrage égyptien «Vol 404». Déroulée sous le slogan «L'Afrique de toutes les couleurs», la 13e édition de ce festival a honoré de grandes figures du cinéma égyptien, arabes et africaines, à l'instar de, l'actrice burkinabé Aye Keïta Yara, le producteur et distributeur égyptien Gaby Khoury, son compatriote, le réalisateur Khairy Beshara, et le réalisateur tunisien Mahmoud Ben Mahmoud. Créé en 2012 par la Fondation à but non lucratif «Jeunes artistes indépendants», le Festival du film africain de Louxor vise à encourager la coopération et la coproduction à l'echelle africaine.