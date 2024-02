L'Institut français d'Algérie à Oran, sis à 112 rue Larbi- Ben M'hidi vous convie le mercredi 07 février à la projection du film «Home Games», à partir de 18H. Plongez dans l'action avec «HOME GAMES» lors de la séance cinéma du mercredi. Synopsis: Alina est une jeune femme de 20 ans dont la passion pour le football est en passe de la sauver de la misère. Devenue footballeuse professionnelle, Alina doit affronter une situation familiale difficile: sa mère étant décédée, elle doit s'occuper de son frère et de sa soeur, Renat et Regina, ainsi que de sa grand-mère malvoyante. Elle doit alors choisir entre le football et sa famille.

À noter que cette projection s'inscrit dans le cadre du mois des sports, ne manquez pas ce film qui vous emmène au coeur de l'univers passionnant du football! Réservez gratuitement votre place via notre site dès maintenant. À noter que l'institut français d'Algérie à Constantine accueille pour sa part, le samedi 17 février à partir de 15h, la projection du film documentaire «La balle de la dignité. Histoire du football algérien», un film de Rachid Diguer (Documentaire, 2008, 1h45). Réalisé par Rachid Diguer, ce documentaire retrace le chemin parcouru par l'Algérie de 1962 à 1990... En introduction, cette vidéo rendant hommage aux joueurs algériens qui quittèrent la sélection française de la coupe du monde, pour rejoindre le FLN... Un film-voyage dans la mémoire du football algérien.

La projection sera suivie d'un débat avec Nazim Bessol. Ce même film sera projeté, par ailleurs, le 19 février à partir de 18H, au niveau de l'institut français d'Alger cette fois.