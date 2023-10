Le secrétaire général du Haut commissariat à l'amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a affirmé dimanche à Batna que le HCA veille au suivi du processus d'inclusion de la langue amazighe dans le système éducatif, dans l'enseignement supérieur et dans la communication. M.Assad a indiqué lors d'une allocution prononcée à l'université Batna-1, au second jour de sa visite dans la wilaya de Batna, que la constitutionnalisation de la langue amazighe en tant que langue nationale et officielle était un «acquis important», ajoutant que le HCA «table sur le sérieux dans le suivi du processus d'inclusion detamazight dans le système éducatif, dans l'enseignement supérieur, ainsi que dans la communication, activant ainsi tous les mécanismes institutionnels pour renforcer cette langue et la promouvoir». «Nous considérons notre présence à Batna comme un rappel des acquis obtenus, car Tamazight a retrouvé sa place naturelle en accédant à différents espaces institutionnels publics, dont les programmes et les services se sont adaptés à la composante linguistique et culturelle amazighe» a-t-il ajouté.

L'introduction de l'enseignement de la langue amazighe à l'université, qui «enregistre chaque année des centaines de diplômés en licence, master et doctorat dans le domaine», est «la meilleure preuve de la prise en charge par les pouvoirs publics de la promotion de cette langue nationale, soutenue par la création d'instituts de recherche et d'Éoles supérieures nationales spécialisées», a encore déclaré M. Assad.

Le SG du HCA qui était accompagné du wali de Batna, Mohamed Benmalek, a animé, dans le grand auditorium de l'université, une conférence interactive en présence d'étudiants et de professeurs spécialisés en langue amazighe, au cours de laquelle il a abordé le thème de «la langue amazighe dans le cadre de la politique éducative du gouvernement, la stratégie et la méthodologie du travail du HCA, en particulier en ce qui concerne la diffusion géographique de cette langue dans tout le pays», avant de rappeler les axes importants du programme d'activités du HCA. Si El Hachemi Assad a ensuite souligné, par les chiffres, le développement de l'enseignement de tamazight en Algérie, précisant que des efforts étaient actuellement déployés pour la diffuser dans les différentes wilayas ainsi que pour renforcer et élargir sa base de lisibilité à travers des publications de qualité.

Le SG du HCA a rencontré, à cette occasion, des professeurs et des étudiants de l'Institut de la langue et de la culture amazighes de l'université de Batna 1, puis des professeurs et des inspecteurs de la langue amazighe dans le secteur de l'éducation.

Les discussions ont porté sur la réalité de l'enseignement de cette langue. M.Assad avait donné, la veille, depuis le village d'Aïth Menaâ, dans la commune d'Oued El Ma, le coup d'envoi de la saison culturelle, académique et scientifique du HCA, après avoir écouté un exposé sur le dictionnaire arabe-chaoui en cours d'élaboration par l'Association d'Aïth Menaâ pour la culture et le tourisme, saluant à cette occasion les acquis obtenus jusqu'à présent, par la langue amazighe. Il s'était également félicité des publications parues, y compris les dictionnaires et les lexiques, ainsi que de la plateforme numérique en cours de préparation pour «mettre en valeur ce patrimoine linguistique, en tirant profit des efforts concertés de tous», ainsi que pour le préserver et le promouvoir.