Mohammed Attaf, puisque c’est de lui qu’il s’agit, ne se départit jamais de son sourire. Même si la tristesse et le deuil d’avoir perdu l’un de ses meilleurs amis, Youcef Merahi, sont encore vivaces. L’écrivain Mohammed Attaf nous tend les trois tomes de son livre sous forme de journal Chant d’angoisse et de colère paru aux éditions Dalimen d’Alger et qui s’étale sur une période de 30 ans ! Plus de 1500 pages où l’auteur raconte quotidiennement ce qu’il vit, ce qu’il voit et ce qu’il entend. Il passe en revue tous les événements importants qu’a connus notre pays durant cette période tout en focalisant un peu plus sur sa région Tizi Ouzou. Mohammed Attaf fait partie de la catégorie d’écrivains, très nombreux ces derniers temps, qui ont commencé à écrire après leur départ en retraite. « J’ai toujours écrit depuis mon adolescence », nous confie-t-il. D’abord des poèmes, énormément de poèmes sur tous les sujets qui le préoccupaient. Si au début, quand il avait moins de vingt ans, ses poèmes n’étaient lus que par lui-même et quelques proches, il a commencé à les publier de manière régulière dans plusieurs périodiques littéraires au début des années 70. La première publication qui a accueilli à bras-le-corps ses poèmes était Promesses, la fameuse revue littéraire de haut niveau dont le responsable n’était autre qu’un certain Malek Haddad. C’était au début des années 70.

Le fait que ses poèmes soient publiés dans une revue d’un tel prestige l’a beaucoup encouragé à persévérer sur cette voie, lui dont la profession était plutôt faite de chiffres, beaucoup de chiffres (comptable agréé puis commissaire aux comptes). Mais les deux univers, celui des chiffres et celui des lettres, sont loin d’être incompatibles, se défend-il. Il en est la preuve tranchante. Il poursuivit ainsi l’écriture de ses poèmes pendant des années tout en les publiant dans Promesses, mais aussi dans divers journaux algériens dotés tous de suppléments culturels de haut niveau également.

Par la suite, il rédigea sa première nouvelle puis tant d’autres. Nous sommes toujours dans les années 70. Mohammed Attaf publie ses poèmes et ses nouvelles dans les publications périodiques, L’unité, Alger-réalité, Algérie Actualité… Il se vit publier même à l’étranger, notamment en Tunisie, dans la revue Alif, en Occident dans la prestigieuse revue Europe, au Canada dans Écriture Française dans le Monde... Ainsi, à peine sa plume s’est–elle mise à l’œuvre, Mohammed Attaf voit son rêve d’être publié et lu se concrétiser. Sans compter les articles élogieux et les émissions de radio où l’on parle de son œuvre poétique en des termes dithyrambiques. Dans la revue Europe, Attaf a publié des poèmes dans un numéro spécial de cette publication spécialisée consacrée entièrement à la littérature algérienne. Une fois publiée, la direction de la revue lui a envoyé un exemplaire par poste qu’il garde jusqu’à ce jour. Dans les années 80, Mohammed Attaf se rabat sur le journal Horizons qui avait également un supplément littéraire hebdomadaire. Attaf a occupé ce journal à très fort tirage à l’époque, de 1988 à 1990. Durant cette période, il publiait ses nouvelles, toutes inspirées de la réalité, assure-t-il. Après avoir tant écrit, nouvelles et poèmes, Mohammed Attaf écrit enfin son premier roman. C’est en 2006 que Mohammed Attaf publie son premier roman aux éditions Alpha d’Alger. Il s’agit du roman L’arbre de la chance. Et quelle chance sourit à l’écrivain ! À peine paru, son roman obtient le prix Apulée du meilleur roman en langue française, décerné par la Bibliothèque nationale à l’époque où cette dernière était drivée d’une main de maître par l’écrivain et intellectuel Amin Zaoui. À ce premier roman couronné de succès et ayant raflé un prix, Mohammed Attaf en fera suivre d’autres. Mais d’abord, il publie un recueil de nouvelles Le silence des murs (éditions Alpha). En 2010, il publie La sainte aux éditions Achab : un roman poignant que certains lecteurs ont lu deux à trois fois sans s’en lasser. Après un recueil de poésie paru aux éditions Hibr (l’une des rares à publier encore de la poésie en Algérie, faut-il le rappeler), Attaf édite les trois tomes de son journal chez Dalimen en 2013. Entre 2014 et 2022, Mohammed Attaf fait paraître six livres dont l’essai Tizi Ouzou à travers les âges (éditions Dalimen), La voix des astres, Samy El Djazïiri, De la Numidie antique à l’Algérie, Identité et combat, La reine de l’Atlantide et Le murmure des anges. Il faut noter en outre que Mohammed Attaf a également reçu le prix Poésie de la Créativité de la fondation Naji Naâaman, au Liban, en 2015. Né le 24 mai 1942 au quartier Lalla Saida à la Haute Ville de Tizi Ouzou, Mohammed Attaf est, à 83 ans, le doyen des écrivains de Kabylie et l’un des doyens des auteurs algériens. C’est un homme qui a su concilier merveilleusement les chiffres et les lettres durant toute sa vie. Les chiffres, grâce à son métier de commissaire aux comptes et les lettres grâce à sa passion d’écrivain-poète.