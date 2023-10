Chaque année, on constate une avancée palpable et considérable de la production livresque d'expression amazighe. Et comme d'habitude le stand du Haut-Commissariat à l'amazighité, qui se trouve au Pavillon central du Sila, contribue efficacement à la promotion des publications écrites dans la deuxième langue nationale et officielle en Algérie. En plus de l'exposition de centaines de livres en tamazight dont une grande partie est éditée par le HCA, ce stand propose quotidiennement des séances de ventes-dédicaces avec des auteurs. Parmi les écrivains conviés par le HCA afin de présenter leurs livres on peut citer: Rachid Adjaout, Khaled Fettoumi, Akli Tamazirt, Saïda Abouba, Aldjia Mezouari, Fatma Alamin, Sabah Lencin, etc. Dans le même sillage, le HCA convié de nombreux spécialistes pour débattre de questions comme l'état des lieux et les perspectives du lectorat du livre en langue amazighe, l'état des lieux de l'édition et de la distribution du livre d'expression amazighe ainsi que le rôle de la traduction dans la diffusion et la circulation des oeuvres littéraires et les productions scientifiques techniques en langue amazighe. De nombreux chercheurs sont au rendez-vous pour enrichir ce débat comme Hacène Halouane, Aziri Boudjemaâ, Sadi Kaci, Abderrahmane Gaouda... Ces rencontres, dans le cadre du Sila, visent à apporter des éclairages sur les étapes de développement de la littérature d'expression amazighe en établissant un état des lieux de la publication, de l'édition, de la distribution du livre d'expression amazighe. Des réponses à ces questions s'imposent alors: y a-t-il une critique de la production littéraire d'expression amazighe et quelle catégorie de lecteurs la prend-elle en charge? Comment mesurer le lectorat amazigh? Comment évaluer l'expérience des anthologies littéraires amazighes élaborées par le ministère de l'Éducation nationale? Débattre d'autres points s'avère fructueux aussi, comme celui inhérent au rôle de la traduction dans la diffusion et la circulation des oeuvres littéraires et des productions scientifiques en tamazight ainsi que l'importance des leviers institutionnels pouvant encourager le lectorat d'expression amazighe. Quel est le rôle de l'individu et des associations dans le développement de la lecture en langue amazighe et la formation d'un lecteur citoyen? C'eet en outre la questionn fondamentale qui préoccupe les animateurs des activités du HCA dans le cadre du Sila. Ces derniers ne manquent pas de rappeler que la production littéraire en langue amazighe ne cesse d'évoluer ces dernières années mais la question reste celle de savoir si elle a réussi à drainer un lectorat conséquent et varié. Et de répondre: potentiellement, ce lectorat existe si l'on se réfère aux données statistiques. D'une part, celles des enseignants de tamazight, des universitaires, ceux qui exercent dans le secteur éducatif et de tous les lecteurs portant un intérêt particulier au livre amazigh en dehors des circuits scolaires et universitaires: «à l'évidence, la perspective de la généralisation de l'enseignement de la langue

amazighe sur le territoire national constitue un facteur favorable à l'augmentation du lectorat dans cette

langue».