Le Palais de la culture Moufdi Zakariya accueille actuellement une très belle exposition, signée par l'artiste Mustapha Boucetta qui vous convie à plonger dans la rétrospective de ses 20 ans de création entre sculptures monumentales et peintures et ce, jusqu'au 06 février. De la force et de l' émotion combinées c'est ce qui fait l'originalité de son travail. le public peut découvrir d'imposantes créatures en métal dont certaines représentent des animaux dociles et gracieux, comme le paon, le cheval mais aussi des oiseaux trônant au milieu de la salle, entouré d'autres objets métalliques des plus singuliers. Un arbre par ici, un serpent par là, des formes géométriques irréguliers de l'autre côté et des points d'interrogations..Parfois l'on se demande d'où lui est venue l'idée de construire ces oeuvres...et pourtant, entre un radeau (de la Méduse?) un poisson, des oiseaux et des maisons barricadées, l'on ne peut que se demander si l'artiste n'a pas voulu transfigurer la vie en ce qu'elle a de rêche et de beau à la fois et nous le faire partager sous le regard sensible de son oeil. Cet amas métallique aux couleurs cuivre, décrépi, comme érodé inspire la dureté, la sécheresse de la vie. Pour autant, il y a comme un certain retour à l ‘ origine du monde et de la création qui semble pointer son nez, cette façon qu'a l'artiste d'employer ces matériaux bruts et leur insuffler une âme, un élan artistique, de façon à constituer des installations contemporaines paradoxalement intemporelles.

De fer et d'émotion

En effet, cette exceptionnelle et époustouflante exposition donne à voir l'oeuvre protéiforme et multidisciplinaire d'un artiste qui s'est plu durant des décennies à triturer les matériaux avec subtilité et délicatesse pour produire enfin des oeuvres à la sublime quintessence divine à travers laquelle ont peut rester longtemps....de marbre! A chercher l'essence du premier coup de marteau sur cette matière réputée indomptable et dont l'artiste parvient pourtant à la domestiquer pour enfin susciter chez le spectateur, un doux sentiment d'évasion, qui oscille entre la réflexion et l'admiration. De ce bateau alambiqué à cette charpente de villes ou l'on croit deviner un infini magma de maisons enchevêtrées, l'une sur l'autre, l'artiste tisse des patchowrks d'oeuvres hétéroclites. Les tonalités chaudes de la peintures de ses tableaux font échos d'ailleurs à la profondeur qui se dégagent de ses créatures métalliques, si froides au touché mais qui rappellent la sereine tendresse du monde préhistorique, là où le monde n'était pas encore pollué ou inondé par le flux technologique.

Objets oniriques

L'univers artistique de Mustpaha Boucetta nous interpelle à plus d'un titre d'autant qu'il nous engage à regarder la vérité des choses, recomposés certe,s mais si transformés, si ce n'est la forme qui permet de classer cette inventivité. L'art du recyclage de Mustpaha Boucetta si tenté qu'il en est ainsi, dénote d'une belle intelligence de l'artiste qui est parvenu sur la base d'un matériau sordide à créer des oeuvres à l'allure parfois noble et altière, qui dominent par leur hauteur mais aussi par leur grâce. Mais de fragilité aussi lorsqu'on regarde bien, car tel est l'essence même de la vie, avec a perpétuelle recherche de la vérité, entre doute et dépassement... en effet, les oeuvres de Mustapha Boucetta imposent le respect car elles sont la métaphore de cette volonté de sortir de sa zone de confort en appelant à travailler sur un matériau peu commun et se lancer le défi de produire ine fine des oeuvres d'une époustouflante créativité.

Chapeau bas à l'artiste, d'autant que le médium «installation» n'est pas très courant en Algérie, du moins pas dans ce genre de registre là...Les oeuvres de Mustapha Boucetta transcendent l'art formel, celui soporifique pour se voir ériger des oeuvres qui sortent des sentiers battus de l'art plastique et se fondre incontestablement dans le monde de l'art contemporain. Indéniablement. Une exposition à ne pas rater donc!