Âgé de 73 ans, Rachid Bencheikh a succombé à une maladie qui l’a rongé pendant des mois, laissant derrière lui une empreinte indélébile dans le paysage musical Béjaoui. Rachid Bencheikh, un enfant de Yemma Gouraya, avait débuté son parcours artistique sous l’aile bienveillante du célèbre Cheikh Sadek Bédjaoui. Il était l’un de ses meilleurs élèves par sa discipline, son sérieux, son dévouement et son abnégation. Il a appris les rudiments de la musique andalouse avant de se spécialiser dans le grnre kabyle. Il commença à interpréter le répertoire de Cheikh Saddek avant de s’attaquer aux grands chanteurs kabyles à l’instar de Allaoua Zerouki, Akli Yahiaten, Youcef Abdjaoui, Rachid...La fréquentation de l’école de Cheikh Saddek et ses enseignements ont permis à Rachid Bencheikh de développer une sensibilité artistique unique, combinant tradition et modernité. La voix puissante et émotive de Rachid capturait l’essence même de la culture kabyle, transportant les adeptes dans un voyage à travers les montagnes et les vallées de sa région natale. Son instrument de prédilection était le luth, el oud, avec lequel il se perfectionnait à merveille. Sa touche dans les interprétations, intégrant des éléments de la musique traditionnelle kabyle, lui a donné une certaine notoriété en la matière. Il avait son propre public composé notamment, des nostalgiques de la belle époque de la chanson kabyle. Au-delà de sa carrière musicale, Rachid Bencheikh était également un passionné de la culture en général et la chanson kabyle en particulier. Il s’impliquait activement dans des initiatives visant à promouvoir la chanson kabyle et à défendre les droits des artistes dans la région. Son engagement en faveur de la culture kabyle avait fait de lui une figure respectée, tant par ses pairs que par les nouvelles générations d’artistes. Rachid Bencheikh était un très bon musicien et aussi éducateur,puisque lui-même a assuré la relève de Cheikh Saddek sous la direction de son fils Rochdy qui lui a confié la direction de l’atelier de la musique et chanson kabyleS.

La grande qualité de Cheikh Rachid est sans conteste sa simplicité, sa modestie et surtout son éducation. Il était éducateur à l’intérieur de l’école et à l’extérieur. D’ailleurs, c’est sous sa direction que ses deux fils Slimane et Mohamed ont intégré le monde de la musique. Le premier est musicien violoniste. L’une des références locale et nationale dans le domaine. Quant à Mohamed, il est parti sur les traces de son père. Il a opté pour le chant dans divers gemres, mais très à l’aise dans le hawzi et le chaâbi. D’ailleurs, il était parmi les lauréats du Concours national de la chanson chaâbie dans son édition de 2014. Cheikh Rachid Bencheikh était estimé de tous. Un artiste talentueux, respectable et respectueux. Cheikh Rachid Bencheikh s’est retiré de la scène artistique depuis un bon moment avant que sa maladie ne se ;déclare. Déçu du devenir de la scène artistique «un artiste chanteur doit être reconnu par ses pairs avant de se déclarer chanteur. On ne peut acceder au statut d’artiste respectable si on ne commence pas à le respecter soi-même. Malheureusement, aujourd’hui, c’est la débandade. Quiconque se déclare chanteur et artiste sans prouver quoi que ce soit. On court derrière le cachet misérable à n’importe quel prix. C’est malheureux. Le monde de l’art et de la culture a connu une décadence sans précédent» a déclaré Cheikh Rachid Bencheikh lors de ses dernières interviews à berbère télévision. Aujourd’hui disparu, Cheikh Rachid Bencheikh a laissé derrière lui un parcours exemplaire et surtout une relève inestimable en les personnes de ses deux fils. Repose en paix Cheikh Rachid. Au paradis des braves artistes inchallah. Sa disparition laisse un vide immense dans le monde de la musique kabyle. Béjaïa, sa ville, perd un fils prodige, mais son âme vivra à travers son parcours et ses messages d’éducateur. Sa disparition n’est pas seulement une perte pour la famille et les amis de Rachid, mais pour tous ceux qui croient en la richesse de la culture kabyle.