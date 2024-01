Il s'agit d'un spectacle qui promet d'être exceptionnel à tout point de vue. Hacène Ahrès se produira ce soir, jeudi 25 janvier, à partir de 19 heures à l'hôtel Krystal de Tigzirt. C'est à l'occasion d'une soirée musicale originale et inédite que l'auteur de «Tabrats n wul» (la lettre du coeur) animera en compagnie de l'artiste Naima Ramdani. Le public qui assistera à ce spectacle aura de la chance car c'est toujours un bonheur et un régal de voir Hacène Ahrès monter sur scène en train d'interpréter ses titres les plus succulents et qui ont marqué tant ses fans notamment dans les années 90 où il a été au summum de sa gloire et où la chanson kabyle de manière générale, était à son apogée. Hacène Ahrès est l'un des meilleurs artistes de sa génération. Le maitre de la chanson kabyle Matoub Lounès avait très vite détecté en lui un artiste génial.

Profondeur et douceur

Il n'a pas hésité à lui prêter main forte lors de ses débuts. C'est ainsi que lors de sa série de spectacles animés, en 1992 à l'Atlas d'Alger, Matoub fit monter sur scène, en première partie, Hacène Ahrès. Le Rebelle a donné une chance inouïe à Ahrès qui venait de débuter. Ce geste de Matoub permit à Ahrès de se produire devant un nombre impressionnant de spectateurs qui ont pu du coup découvrir avec bonheur son immense talent et ses chansons ensorcelantes, surtout celles ayant trait à l'amour. Car d'abord et avant tout, Hacène Ahrès est un chanteur de l'amour. Rare sont les chanteurs kabyles qui ont évoqué l'amour à la fois avec autant de mélancolie, de sincérité, de profondeur et de douceur. Hacène Ahrès a réussi dès son premier album à allier tous les ingrédients composant la recette d'une chanson d'amour digne de ce nom.

Certes, ses chansons sont tristes, trop tristes même, mais elles sont en même temps un véritable exutoire pour le mélomane qui sait savourer les mélodies exquises et les paroles poétiques profondes et poignantes. Sur ce point, il faut dire que les poèmes chantés par Hacène Ahrès depuis le début de son parcours, méritent amplement de figurer dans un recueil de poésie digne des plus importants aèdes que la Kabylie a enfantés.

Un nouveau regard et des métaphores inédites

Depuis le début des années 90, Hacène Ahrès n'a pas cessé d'enchainer les succès en réservant à ses fans à chaque fois, des chansons d'amour qui sont devenues de véritables hymnes dédiés à ce sentiment mystérieux et plein de confusion. Dans des chansons phares comme Sedhsits, Tabrats n wul, Tayrim, Targit, Semhiyi, Tigharsi, Aysiyi ak maysagh, etc., Ahrès a su explorer avec un cachet qui est propre à lui tous les méandres de l'amour.

La déception amoureuse a été chantée de fond en comble par Hacène Ahrès. Ce dernier a le génie de savoir aborder à chaque fois ce thème avec un nouveau regard, des métaphores inédites mais aussi et surtout avec des compositions musicales, qui à chaque fois, emballent l'auditeur. Aujourd'hui, le public fera une immersion dans l'univers magique de Hacène Ahrès. Il y aura certes de la joie dans l'air. Mais, des larmes aussi, des réminiscences, des youyous aussi. Car Hacène Ahrès a également composé quelques chansons rythmées. Question de tenter d'essuyer les larmes de ses fans après les avoir fait couler.