L'ouvrage «Haraïr El Dajzaïr, une histoire de combat», de l'écrivaine et journaliste Zahra Berriah, revisite les qualités de la femme algérienne, qui a mené une épopée de lutte durant la Gerre de libération (1954-g1962) pour que la femme algérienne vive libre et indépendante. Ce livre en arabe, récemment publié par la maison d'édition Dar El-Akram, avec le soutien du ministère des Moudjahidine et Ayantsè droit, met en lumière le rôle de la femme algérienne, qui a accompagné son frère dans une épopée de lutte contre l'occupation française, défiant la barbarie des colonisateurs, la torture et l'emprisonnement, en donnant l'exemple du courage et du sacrifice. Cet ouvrage, en deux parties, évoque 169 noms de femmes moudjahidate et martyres, objet d'une recherche sur leur lutte au cours de la Guerre de libération à partir de sources historiques puisées dans les Directions des wilayas des Moudjahidine, a souligné à l'APS l'écrivaine Zahra Berriah. Cette publication, qui a été exposée au pavillon du ministère des Moudjahidine et des Ayant-droits, dans le cadre de la 26ème édition du Salon international du livre Sila à Alger, est considérée comme une halte pour honorer les Moudjahidate et martyres, qui ont accompli des miracles et leur souvenir restera immortel dans la mémoire, a souligné l'auteure du livre, qui a fait savoir qu'elle l'avait écrit plusieurs années après avoir enregistré des témoignages vivants de ces valeureuses femmes et s'est déplacée à travers les différentes wilayas du pays pour les rencontrer et écouter avec fierté l'histoire de leur lutte.

A noter que ce travail de recherche a, avant sa publication, reçu le prix «1er novembre 1954» de l'édition 2020, a indiqué la journaliste Zahra Berriah, qui a pris sa retraite après une longue expérience au quotidien El-Djomhouria paraissant à Oran.

L'écrivaine Zahra Berriah, née dans la ville d'Oran et titulaire de plusieurs diplômes dans diverses spécialités, détient un riche répertoire d'ouvrages et d'articles dans la presse écrite et audiovisuelle, ainsi que des créations littéraires, dont «Le Port de l'amour froid», «Les yeux des amoureux», «Ton nom est Palestine» et «Oran... montre-moi la source de ta tendresse» et d'autres contributions au quatrième art.