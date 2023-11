La bibliothèque de l’Histoire nationale contemporaine s’est renforcée la semaine dernière, à Batna, par la publication d’un nouvel ouvrage sur « le rôle des habitants de la ville de Batna dans leMouvement national et la révolution libératrice 1930-1962 ».

Edité par le bureau de Batna de l’Organisation nationale des moudjahidine, cet ouvrage de 471 pages en format moyen est cosigné par le docteur Djemaâ Benzeroual et la chercheuse Samah Boukeloula.

Le livre évoque les principaux événements qu’a connus la ville de Batna depuis sa création en 1844, son expansion, la genèse du mouvement réformiste et nationaliste, leurs pionniers et la contribution de ses habitants aux actions fidaïyine et militaires durant la révolution de libération ainsi que le rôle révolutionnaire de la femme et des cellules urbaines de fidaïyine. Les auteures y abordent également la politique répressive du colonialisme contre les habitants, l’intensification des opérations militaires, la multiplication des prisons et centres de torture et les interrogatoires.

L’ouvrage est, en outre, illustré de documents et de photographies de figures militantes de la ville dont celles des deux médecins Ahmed Cherif Saâdane et Abdeslam Benkhelil, du chahid Mustapha Ben Boulaïd, du moudjahid hadj Lakhdar et des frères martyrs El Omrani.

Au total, 100 exemplaires du livre ont été distribués et 1000 autres seront remis dans les prochains jours aux bibliothèques de l’université Batna 1 et établissements scolaires de la wilaya, a indiqué la directrice de wilaya des moudjahidine et ayant-droits, Nawal Boukhabia.