É peine sorti, le nouveau roman de l'écrivain bilingue Amin Zaoui est déjà épuisé. Tous les exemplaires tirés à l'occasion de la tenue de la 26ème édition du Salon international du livre d'Alger, se sont écoulés. Il n'en reste plus aucun! Le roman en question porte pour titre «Chewing-gum». Les derniers exemplaires ont été achetés par les lecteurs lors de la séance de vente-dédicace animée avant-hier par l'auteur au stand de son éditeur «Dalimen» au Pavillon central. Amin Zaoui a confirmé l'information en soulignant que tout le stock de son nouveau roman «Chewing-gum» est épuisé. «Mes excuses auprès de mes lectrices et lecteurs. Je vous promets, qu'après le Sila et avec un deuxième tirage, nous organiserons une tournée de rencontre-débats autour de ce roman suivie de séan de dédicaces», a promis Amin Zaoui hier. Amin Zaoui a publié trois livres lors de ce SILA. Le premier en langue française. Le second en langue arabe, est un roman intitulé: «Al asnam». Quant au troisième, il s'agit de l'essai: «L'esprit nu», une lecture et une analyse critique de l'esprit algérien, à travers sa relation avec l'histoire, avec la religion, avec la langue, avec les femmes, avec l'Autre... Le livre, écrit en langue arabe, est publié par les éditions «Dar Khayal». Il est disponible au Sila.